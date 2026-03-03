החבירה הושלמה: כל הפועל ת"א הגיעה לאתונה

זה היה לא פשוט ואפילו ארוך, אבל בסופו של דבר הפועל תל אביב השלימה אתמול (שני) בערב את היציאה שלה מישראל ואף את ההגעה שלה לאירופה. מסע שהחל עם ירידה לאילת ולינה במלון שם נמשך עם מעבר לטאבה ולאחר מכן טיסה ממצרים ליוון.

האדומים העבירו את הלילה אתמול במלון באתונה וכשהם הגיעו לשם חיכו להם גם שחקני נבחרת ישראל, מה שאומר שהחבירה הושלמה וכל הסגל כולל כולם פגשו אחד את השני. בצהריים היום המועדון ימריא מאתונה לבולגריה, שם כבר הכל מאורגן וכל שחקן יחזור לבית ולרכב שהיה לו בתקופה שסופיה הייתה הבסיס, וכעת היא תחזור להיות הבסיס.

יתרה מכך, בערב הפועל תל אביב תערוך אימון ראשון מאז פרוץ המלחמה עם איראן, כשהיא תעשה זאת כאמור בסגל מלא לחלוטין. האימונים יתחילו על בסיס יומי במטרה לחזור לכושר ולהשכיח את האירועים שכולם עברו בישראל, כאשר הפנים למשחק הבא שיהיה הדרבי ביורוליג, שצפוי להיות משוחק ביום שני ב-21:00. בסוף השבוע הקבוצה תמריא לבלגרד.

איטודיס: ״אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו״

עוד פרטים מהמסע, ולוח המשחקים

אין ספק בכלל השחקנים הזרים, בטח אלו שהגיעו העונה וטרם חוו אירועים כאלו, יצטרכו כמה ימים כדי להתאושש מנטלית, אבל במועדון בטוחים שזה שהם כולם ביחד ועברו בחזרה למגורים בסופיה יעזור לאט לאט להשכיח הכל ושתוך כמה ימים הקבוצה תחזור להתרכז בכדורסל, כאשר יש עוד המון מטרות לעונה הזו והישורת האחרונה שלה כבר כאן.

בהפועל תל אביב ניסו לאורך כל המסע לתת לשחקנים כמה שיותר שקט ובעיקר לנסות לעזור להם שלא לחשוב על האירועים שהם חוו, כמו למשל טורניר בסוני וחדר לגו. המשחקים הבאים של האדומים זה הדרבי (9.3), ברצלונה בחוץ (13.3) ואז המשחק הראשון בבית בחזרה לסופיה, שיהיה נגד וירטוס בולוניה (19.3). כל זאת אגב אלא אם כן באמצע ישבצו את המשחק הדחוי נגד פאריס.