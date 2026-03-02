באיגוד חוקרים מי זייף מסמך שהעונה הסתיימה

איגוד הכדורסל בישראל פרסם הערב (שני) הודעה רשמית לאגודות הכדורסל, המבשרת על דחייה גורפת של כל המשחקים והאירועים שתוכננו להיערך השבוע. ההחלטה התקבלה נוכח המצב הביטחוני והחמרת הנחיות פיקוד העורף, התקפות החל מהיום ועד ליום שבת, ה-07.03.26.

בפתח המכתב, עליו חתום רכז הליגות שוהם שניר, בחר האיגוד להתייחס למסמך שהופץ אתמול (01.03) בשמו של האיגוד אך לא על ידו. באיגוד הבהירו כי מדובר במסמך כוזב שאינו משקף את מדיניות הארגון והתנערו מהפצתו, שכן הופתעו שגורם כלשהו בחר לזייף מכתב בשם האיגוד שהוחלט על כך שהעונה לא תמשיך וחוקרים למי היה אינטרס לעשות זאת.

"הדברים שנרשמו במסמך זה אינם נכונים ומטעים", נכתב בהודעה הרשמית. באיגוד היו בהלם שגורם כלשהו בחר לזייף מכתב בשם האיגוד שהוחלט על כך שהעונה לא תמשיך. באיגוד חוקרים למי היה אינטרס לעשות זאת.

עצירה מוחלטת של הפעילות

בהתאם להנחיות פיקוד העורף המופיעות במסמך, חל איסור על קיום התקהלויות בכל רחבי הארץ. כמו כן, אין לקיים פעילויות חינוכיות או פעילות במקומות עבודה (למעט משק חיוני), מה שמונע הלכה למעשה קיום אימונים ומשחקים במסגרות השונות.

מהאיגוד נמסר: "האיגוד מקיים הערכות מצב שוטפות ויעדכן בהקדם באשר למועדים חלופיים ולמתווה המשך הפעילות, בהתאם להתפתחויות ולהנחיות שיינתנו".

העתקים מההודעה הועברו ליו"ר האיגוד עמוס פרישמן, למנכ"ל רון סקיטל ולגורמים הרלוונטיים במשרד התרבות והספורט ובאיגוד השופטים.