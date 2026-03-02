יום שני, 02.03.2026 שעה 21:55
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6721-6427אינטר1
5720-4327מילאן2
5328-4127נאפולי3
5119-3727רומא4
4820-4427קומו5
4728-4627יובנטוס6
4524-3727אטאלנטה7
3932-3627בולוניה8
3836-3427ססואולו9
3427-2627לאציו10
3332-2027פארמה11
3239-2826אודינזה12
3036-2927קליארי13
3047-2727טורינו14
2739-3227גנואה15
2439-3026פיורנטינה16
2438-2127קרמונזה17
2436-1827לצ'ה18
1544-2027פיזה19
1548-2027ורונה20

בולוניה חיברה ניצחון חמישי עם 0:1 על פיזה

בתוספת הזמן ובבעיטה היחידה שלהם למסגרת, הרוסובלו הצליחו להכניע את העולה החדשה, שעושה את דרכה במהירות חזרה לסרייה ב'. אודגרד הכניע בגול יפה

|
שחקני בולוניה מרוצים מהניצחון (IMAGO)
שחקני בולוניה מרוצים מהניצחון (IMAGO)

המחזור ה-27 בליגה האיטלקית יינעל בהמשך היום (שני) עם משחקה של פיורנטינה, ללא מנור סולומון הפצוע, נגד אודינזה. אך לפני כן, בולוניה השיגה 0:1 יקר בחוץ מול פיזה בזכות שער בדקות הסיום.

פיזה – בולוניה 1:0

זה היה משחק שהרוסובלו, שלאט לאט מתאוששים מהתקופה הרעה, יקחו ממנו רק את שלוש הנקודות עם ניצחון חמישי רצוף, אחרי 90 דקות בהן לא הצליחו לבעוט אפילו פעם אחת למסגרת. למזלם, יינס אודגרד לקח את המושכות ובתוספת הזמן שלח בעיטה עוצמתית מחוץ לרחבה שנעצרה רק ברשת, בהתמודדות שבה האיכות היא זו שניצחה, ולא מי שהייתה טובה יותר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */