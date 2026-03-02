"כ-200 מיליון אירו יושקעו על מחליף לקאסמירו"

נולדה מחדש, נאבקת לחזור לליגת האלופות, ובכל זאת מנצ'סטר יונייטד ממשיכה להביט אל העתיד. מייקל קאריק הצליח להפוך מצב שנראה בלתי אפשרי בסוף השנה שעברה. הקבוצה מוכיחה את עצמה במה שעשוי להיות הריקוד האחרון של כמה מאגדות המועדון, כמו קאסמירו. הברזילאי הודיע לפני כמה שבועות כי לא יחדש את חוזהו כדי לצאת לפרק חדש לאחר המונדיאל. מדובר באובדן משמעותי בשיטה הנוכחית, כזה שבגינו יכניסו יד עמוק לכיס כדי למצוא לו מחליף.

מנצ'סטר יונייטד פעילה בשוק ההעברות בחיפוש אחר מחליף לקאסמירו. שחקן ייחודי באמת, שמורשתו תעניק לו ללא ספק מקום בהרכבי כל הזמנים רבים, וביונייטד מבינים שנדרשת השקעה משמעותית. באולד טראפורד מעריכים שהתקציב עבור הקשר לבדו יעמוד על 200 מיליון אירו. כמה פרופילים כבר נבחנו, כולם עם מכנה משותף ברור: ניסיון ומעמד מוכח באנגליה.

רשימת המיליארדים

כי להחתים שחקנים בפרמייר ליג עבור הפרמייר ליג זה לא זול. להיפך. בראש הרשימה של מנצ'סטר יונייטד עומדים שלושה שמות ברורים: ברונו גימראייש, סנדרו טונאלי ואליוט אנדרסון. בהמשך הרשימה, אך לא פחות חשובים, נמצאים אדם וורטון וז'ואאו גומש. שחקנים להווה ולעתיד כדי לבנות קבוצה שתוכל לשוב ולהיאבק במלוא העוצמה על התואר. זה לא יהיה פשוט ולא זול.

ברונו גימראייש חוגג (IMAGO)

השניים הראשונים מובילים את הקצב בניוקאסל, שמתקשה יותר ויותר להיאבק על מקום בליגת האלופות ככל שמתקדם כל מחזור. אף שברונו פצוע כעת, הנהלת השדים האדומים רואה בו שחקן מפתח שעליו ניתן לבנות את היסודות לעתיד, וקאסמירו עצמו המליץ על החתמתו. זו לא תהיה עסקה פשוטה, המגפייז מנהלים משא ומתן להארכת חוזהו, אך הוא תקוע. כך גם עתידו של האיטלקי, שנותר לא ברור. הוא היה רוצה לחזור לאיטליה, יובנטוס מעוניינת בו, אך אינה יכולה לעמוד בדמי ההעברה, אם כי כרגע נראה שסביר יותר שיישאר בפרמייר ליג ויעשה את הקפיצה לאחת מקבוצות ה"ביג 6".

כבר התקיימו מגעים לא רשמיים עם שני השחקנים דרך הסובבים אותם. עם זאת, דבר קונקרטי לא סוכם מול המועדון. במקרה של מכירה, ניוקאסל תאפשר לעזוב רק אחד מהם, לעולם לא את שניהם. ניוקאסל ידועה בקשיחותה במשא ומתן, כפי שהוכח בקיץ האחרון כשקיבלה 150 מיליון אירו עבור אלכסנדר איסאק. עסקה כזו, בתרחיש הזה, תעלה בהרבה על הסכום ההוא.

סנדרו טונאלי חוגג (IMAGO)

אליוט אנדרסון הוא האפשרות הנוספת שמושכת ביותר את הנהלת מנצ'סטר יונייטד. הרצון הזה קיים כבר מהקיץ שעבר. למרות מצבה השברירי של נוטינגהאם פורסט, האנגלי ממשיך לבלוט והתפתחותו עקבית, עד כדי כך שתפס את מקומו של ג'וד בלינגהאם בסגל נבחרת אנגליה. כמה דמויות משפיעות במועדון רואות בו את קשר ההווה והעתיד. מחירו ישתנה בהתאם לשאלה האם הטריקי טריז יישארו בפרמייר ליג בעונה הבאה.

דומיניק סובוסלאי מול אליוט אנדרסון (רויטרס)

בהמשך הרשימה מופיעים וורטון וז'ואאו גומש כחלופות. הראשון בולט בלונדון, אך צפוי לעזוב את קריסטל פאלאס לאחר המונדיאל. בעבר נקשר למועדונים בסדר הגודל של ריאל מדריד, ארסנל, ליברפול ומנצ'סטר סיטי. השני, כאשר וולבס כמעט ירדה ליגה, ממתין לשיחה מאולד טראפורד. עתידו מצביע לכיוון הסרייה א', אלא אם מנצ'סטר סיטי תבצע ניסיון אחרון. גם במקרה שלו, קאסמירו מעניק את המלצתו.