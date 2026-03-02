יום שני, 02.03.2026 שעה 21:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

התוכנית של קרית שמונה לשחקנים הזרים

חמישה יועברו לאילת. מרטינס, אוגריסה ופאצ'קו ינסו להמריא דרך מצרים. נמניה, לו נולדה בת, יישאר בעיר בינתיים. וגם: ההשפעה של הלו"ז על האצטדיון

|
שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים את השוויון (מרטין גוטדאמק)
שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים את השוויון (מרטין גוטדאמק)

כמו כל קבוצות ליגת העל, גם בעירוני ק"ש מתאימים עצמם למציאות הקיימת בגזרת הזרים: עד הבוקר, עד הכניסה הזמנית של החיזבאללה למלחמה והכטב"מים ששוגרו, עוד שחקני הקבוצה שידרו ביטחון, אך היום, הוחלט שלא לקחת סיכון.

אתמול, עוד ביקשו השחקנים להגיע לחדר הכושר, לערוך אימון אישי ואף שידרו ביטחון, כאשר הבוקר כאמור, הכללים השתנו ולאחר שיחה שנערכה עם המנכ"ל יוסי אדרי, הוחלט להעבירם ליעד אחר עד אשר יירגע המצב בישראל-אילת.

שלושה מהזרים: פרננדו פאצ'קו, כריסטיאן מרטינס ואדריאן אוגריסה ינסו להמריא למולדתם או ליעד אחר דרך מצרים. מי שבשלב זה עוד לא עובר לאילת, הוא הבלם נמניה ליוביסבלייביץ', שנולדה לו בת בסוף השבוע האחרון.

כריסטיאן מרטינז, יגיע למצרים (עמרי שטיין)כריסטיאן מרטינז, יגיע למצרים (עמרי שטיין)

האם האצטדיון המקומי יהיה מוכן לארח את משחקי הפלייאוף?

הסרבי, יישאר בשלב זה, כאשר לאחר מכן יוחלט מה לעשות, כאשר גם הנשף שתוכנן לשחקני הקבוצה הערב, בוטל כמובן. אגב, מלבד נמניה, לא פחות משלושה שחקנים נוספים הפכו להורים בשבועיים האחרונים: השוער דניאל טננבאום, המגן השמאלי איציק שולמייסטר והמגן הימני עובדיה דרוויש.

בנוסף, האיצטדיון המקומי היה אמור להיות מוכן לפתיחת משחקי הפלייאוף התחתון בעוד קרוב לשבועיים, אך בשל המלחמה, במועדון חשבו שכעת בשל העיכוב בליגה, יוכל לארח את בני סכנין כבר במחזור הקרוב עם חזרת הליגה. אלא שבשל המלחמה, גם העבודות במקום נעצרו ולכן קיימת פסימיות בנושא.

