"לא צירוף מקרים": החשדות לגבי פרשת אמבפה

קיליאן אמבפה עובר תקופה לא פשוטה כבר זמן מה, כשהוא מתמודד עם בעיות פיזיות שפגעו ביכולת שלו ובהשתתפותו עם ריאל מדריד. הדיבורים על כך החלו בסוף השנה שעברה, עם אי נוחות בברך שגרמה לו להחמיץ כמה משחקים, אך המצב החמיר וכעת נראה כי ייעדר למספר שבועות. מדובר במכה משמעותית לריאל מדריד, שמאבדת את מלך השערים שלה בעיצומו של מאבק האליפות בלה ליגה מדי סוף שבוע, וכששמינית גמר ליגת האלופות מעבר לפינה. הצרפתי סובל מפציעה רצינית בברך שמאל, ואף שניסה לנהל את הכאב, כעת היא השביתה אותו.

הרעיון המשותף הן לשחקן והן למועדון הוא חזרה מהירה ככל האפשר, עם תאריך מאוד מסוים בראש. "הוא יכול לחזור בעוד 3 שבועות אם הכל ילך כשורה", טענו בספרד, שם הוסיפו כי הציפייה היא שיהיה מוכן "לגומלין שמינית גמר ליגת האלופות מול מנצ'סטר סיטי. זה יום שלישי, 17 במרץ, מסומן באיקס בלוח השנה של ריאל מדריד, ובאותו יום, אם הכל ילך כשורה, אמבפה עשוי לחזור לשחק בלבן".

אלברו ארבלואה מצידו אמר לקראת משחק הליגה מול חטאפה כי ברור להם שלא ימהרו איתו בשום צורה. "אנחנו יודעים מה יש לו ומה אנחנו רוצים עכשיו, שיתאושש היטב מהאי נוחות הזו ויחזור ב-100 אחוז כשהוא בריא לחלוטין", אמר המאמן, שנמנע מלתת לוח זמנים וציין כי "זה יהיה תלוי איך הוא ירגיש" כדי "לחזור ב-100 אחוז".

אלברו ארבלואה (IMAGO)

עם מפת הדרכים הזו, בספרד מתמקדים כעת בשאלה כיצד נוצר המצב הזה, בהתחשב בכך שהבעיות ידועות כבר זמן מה. הזרקור הופנה לשירותים הרפואיים של המועדון, כשיש חשד נרחב לטיפול לא מיטבי ב"תיק אמבפה", משום ש"זה לא נראה כמו צירוף מקרים שריאל מדריד החליפה את הרופא הראשי שלה בינואר". הוא הוסיף כי הנושא טופל "באופן שונה משאר שחקני ריאל מדריד", עם העובדה הברורה ש"ברור שאמבפה פצוע, כפי שהמאמן שלו הודה לאחר המשחק. אי נוחות שמונעת ממך לשחק הופכת לפציעה, ונראה ברור שהאבחנה בדצמבר הייתה שגויה או שהתפתחה לפציעה אחרת בשל התאוששות לא מספקת". כך, הזרקור מופנה אליו.

בריאל מדריד הוציאו הערב (שני) הודעה רשמית לגבי פציעה אמבפה: “לאחר בדיקות שבוצעו לשחקן שלנו קיליאן אמבפה על ידי מומחים רפואיים צרפתים, תחת פיקוחם של השירותים הרפואיים של ריאל מדריד, אושרה האבחנה של נקע בברך שמאל, וכן אושרה ההתאמה של הטיפול השמרני שהוא עובר כעת. התקדמותו תימשך תחת מעקב”. במילים אחרות, הצוות הרפואי הצרפתי בדק קודם לכן, וריאל מבחינתה רק “אישרה”.

הסביבה של אמבפה, בקו אחד

התחושה בספרד לא נובעת רק ממה שידוע מתוך המועדון, אלא גם ממה ששומעים מסביבתו של החלוץ. הם בדרך כלל אינם מדברים עם העיתונות הספרדית, אך נטען: “הפעם כן מדברים ומספרים להרבה אנשים, וכשהדבר מתאים להם, גם לתקשורת הצרפתית", שלה רמזו כי ההחלטה לא הייתה של השחקן, וכי לא הייתה כל המלצה מצד הצוות הרפואי של ריאל מדריד. "מה שהם אומרים זה שאם אמבפה היה מקבל המלצה לעצור בדצמבר כי יש לו פציעה שמצריכה מנוחה, הוא היה עוצר", ציין אנטון בנוגע לעמדת סביבתו של הצרפתי, שלפי מה ששמעו והבינו מצביעים ישירות על הצוות הרפואי של ריאל מדריד כאחראים למצבו ולהחמרת הפציעה.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

כמו כן, קיימים ספקות מסוימים סביב כל הסיפור, משום שאמנם הוא החמיץ כמה משחקים, אך שיחק באחרים ימים ספורים לאחר מכן, במיוחד לאחר שהבעיות צצו בסוף השנה, בדיוק כאשר קיליאן היה קרוב לשבור את שיאו של כריסטיאנו רונאלדו במספר השערים בשנה קלנדרית אחת בריאל מדריד, שיא שאולי דחף את עצמו להגיע אליו.

"השחקן לא שיחק מול סיטי בשלב הליגה של ליגת האלופות. באותו יום כאב לו, אבל אם כואב לך, אי אפשר ששבוע לאחר מכן לא יכאב לך כלל ותשחק 90 דקות בטלאוורה", הזכיר חאבייר הראאס, שמטיל ספק כיצד ייתכן שעם פציעת ברך הכאב מופיע לעיתים ונעלם לעיתים אחרות, אף שמאנה התעקש שזה אפשרי. עם זאת, הוא לא השתכנע לחלוטין, משום שיש פרט שאולי נעלם מעיני רבים, אך לא מעיניה של ריאל מדריד, ואולי השפיע על חלק מההחלטות האחרונות.

מצב מחשיד. אמבפה (IMAGO)

"זו פציעה שאנחנו חושבים שקרתה ביום המשחק מול סלטה ויגו. ידענו עליה ביום שבו ריאל מדריד הפסידה בברנבאו, אבל ייתכן שקרתה קודם לכן", אמר חאבייר, כשהוא מציין כי יש בידיו מידע שלפיו בריאל מדריד סבורים שאולי לא זוהתה בזמן שהיה צריך. "יש חשד בתוך המועדון שהפציעה קדמה למשחק מול סלטה, שהיא התחילה מוקדם יותר ולא אובחנה בזמן הנכון", טען מאנה, עיתונאי נוסף, בסתירה לדבריו של הראאס. כך נראה שלא רק סביבתו של אמבפה מצביעה על הצוות הרפואי כאחראי להחמרת הפציעה, אלא שגם ריאל מדריד עצמה מפנה אליהם אצבע מאשימה.