6422-5829ארסנל1
5925-5728מנצ'סטר סיטי2
5138-5028מנצ'סטר יונייטד3
5130-3828אסטון וילה4
4837-4728ליברפול5
4533-4928צ'לסי6
4340-4428ברנטפורד7
4033-3228אברטון8
4042-4028פולהאם9
3946-4428בורנמות'10
3735-3828ברייטון11
3734-2928סנדרלנד12
3642-4028ניוקאסל13
3534-3028קריסטל פאלאס14
3147-3728לידס15
2943-3828טוטנהאם16
2741-2628נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1956-3228ברנלי19
1351-2029וולבס20

סלוט תוקף את הפרמייר ליג: כבר לא מבדר אותי

עקיצה לארטטה? מאמן ליברפול הודה שהתלות במצבים נייחים מורידה את העניין המשחקים. וגם: איזו קבוצה הוא אוהב לראות: "כל שבוע חיכיתי שהם ישחקו"

ארנה סלוט (IMAGO)
ארנה סלוט (IMAGO)

לאחר עונה ראשונה שסומנה בזכייה שלו בפרמייר ליג, ארנה סלוט רואה כיצד עונתו השנייה על הקווים באנפילד ממשיכה להסתבך. נכון לעכשיו, ליברפול נמצאת במקום החמישי בטבלה, כשהיא מדורגת מתחת למועדונים כמו מנצ’סטר יונייטד ואסטון וילה. עם זאת, ההולנדי מביע דאגה משמעותית, שכן לטענתו משחקי הליגה האנגלית "אינם אטרקטיביים לצפייה".

חלק גדול מהביקורת הזו נובע ממגמה שהשתרשה בליגה ושבה אחד המובילים המרכזיים הוא מאמן ארסנל, מיקל ארטטה. "אני חושב שזה קורה בעיקר בפרמייר ליג. זו המציאות החדשה. אם אני צופה בליגות אחרות, אני לא חושב שמעניקים כל כך הרבה חשיבות למצבים נייחים. לדוגמה, במשחקים אחרים אני רואה שערים שנפסלים ועבירות על שוערים, ואני חושב איזה הבדל".

נקודת המבט שלו כה ברורה עד כי ארנה סלוט אף הצהיר שהוא אינו צופה במשחקים לשם הנאה, ומקדיש את זמנו הפנוי לצפייה במפעלים אחרים: "עם זאת, רוב המשחקים שאני עוקב אחריהם בליגה האנגלית אינם מהנים עבורי, אבל הם תמיד מעניינים כי היא מאוד תחרותית וזה מה שהופך את הליגה הזו לגדולה. יש הרבה תחרותיות".

מיקל ארטטה, אמן המצבים הנייחים (IMAGO)מיקל ארטטה, אמן המצבים הנייחים (IMAGO)

“כשאני חושב על כדורגל, אני חושב על ברצלונה לפני 15 שנה”

בנימה יותר אופטימית, ההולנדי הדגיש איזה סוג כדורגל הוא אוהב לראות בטלוויזיה: "אם אתה שואל אותי, כשאני חושב על כדורגל, אני חושב על ברצלונה מלפני 10 או 15 שנה. בכל יום ראשון בלילה חיכית שהם ישחקו". הדאגה שלו כה עמוקה עד שמאמן ליברפול חושש שבעוד כמה שנים סגנון המשחק הזה יוטמע גם בכדורגל הצעיר: "לא יפתיע אותי אם תלך למשחק כדורגל עד גיל 16 ותראה קבוצות שמתמקדות לחלוטין במצבים נייחים".

הקבוצה שלוקחת את תופעת המצבים הנייחים לאקסטרים היא ללא ספק ארסנל: 19 שערים, כולל שניים במשחק אתמול (ראשון) מול צ’לסי. עם זאת, מעבר ליעילות, מה שבאמת בולט הוא הריכוז העצום של שחקנים בתוך רחבת החמש, האזור שממנו נכבשו רוב השערים של התותחנים.

ליאם רוסניור ומיקל ארטטה, 3 שערים ממצבים נייחים אתמול (IMAGO)ליאם רוסניור ומיקל ארטטה, 3 שערים ממצבים נייחים אתמול (IMAGO)

מצבים נייחים אינם דבר חדש בפרמייר ליג, שכן לא פחות מ־10 קבוצות כבשו 10 שערים או יותר ממצבים נייחים בעונה הנוכחית עד כה. כצפוי, ארסנל מובילה את הדירוג הזה, עם יתרון של חמישה שערים על פני השנייה, ניוקאסל.

