יום שני, 02.03.2026 שעה 20:40
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

מנכ"ל דובאי מאשר: שלושה שחקני מכבי איתנו

דג'אן קמנג'אביץ' פרסם מידע על השחקנים שנתקעו בדובאי: "כן הדיווחים נכונים, שלושה ממכבי, שניים מווילרבאן, ואחד מפנרבחצ'ה ומאנדולו אפס איתנו"

|
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

ימים לא פשוטים עוברים על כולנו, בגזרה הספורטיבית גם לא קל ובמיוחד עבור הזרים של הקבוצות, שלא רגילים לסבבי לחימה כפי שלצערנו אנחנו כן. היום (שני) פרסם מנכ”ל קבוצת הכדורסל של דובאי הודעה בנוגע לשחקנים אשר נמצאים במדינתם, אשר שלושה מהם הם נציגים של מכבי תל אביב.

דג'אן קמנג'אביץ' כתב בטוויטר (X): "כן, הדיווחים נכונים. שלושה ממכבי, שניים מאסבל, ואחד מפנרבחצ'ה ומאפס איתנו. אנחנו נלחמים עבור כולם, מנסים לספק להם את התנאים הטובים ביותר להתאמן. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לענות על בקשותיהם של כולם”.

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, הדרבי התל אביבי הגדול שהיה אמור להתקיים נדחה גם הוא בשל המצב הביטחוני, וכל אחד מהזרים יצטרך לשמור על כושר בצורה האידיאלית עבורו עד שהמשחקים יחזרו, דבר אשר הזרים של מכבי תל אביב ינסו לעשות בדובאי יחד עם שחקנים נוספים של היורוליג.

