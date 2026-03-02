מנכ"ל דובאי מאשר: שלושה שחקני מכבי איתנו

ימים לא פשוטים עוברים על כולנו, בגזרה הספורטיבית גם לא קל ובמיוחד עבור הזרים של הקבוצות, שלא רגילים לסבבי לחימה כפי שלצערנו אנחנו כן. היום (שני) פרסם מנכ”ל קבוצת הכדורסל של דובאי הודעה בנוגע לשחקנים אשר נמצאים במדינתם, אשר שלושה מהם הם נציגים של מכבי תל אביב.

דג'אן קמנג'אביץ' כתב בטוויטר (X): "כן, הדיווחים נכונים. שלושה ממכבי, שניים מאסבל, ואחד מפנרבחצ'ה ומאפס איתנו. אנחנו נלחמים עבור כולם, מנסים לספק להם את התנאים הטובים ביותר להתאמן. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לענות על בקשותיהם של כולם”.

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, הדרבי התל אביבי הגדול שהיה אמור להתקיים נדחה גם הוא בשל המצב הביטחוני, וכל אחד מהזרים יצטרך לשמור על כושר בצורה האידיאלית עבורו עד שהמשחקים יחזרו, דבר אשר הזרים של מכבי תל אביב ינסו לעשות בדובאי יחד עם שחקנים נוספים של היורוליג.