"להטוטנות רטורית, ניסיון לעקיפת בית המשפט"

הדרמה המשפטית במסדרונות בית המשפט המחוזי בתל אביב ממשיכה בכל הקשור לתביעת הפועל ת"א נגד ההפסד הטכני שספגה בדרבי התל אביבי שהתפוצץ. ההתאחדות לכדורגל הגישה תגובה חריפה לבקשת הפועל תל אביב למתן "הוראות משלימות" בתיק שבו תובע המועדון שינוי בעונש הפחתת הנקודות וקיום משחק חוזר. בתגובה, שהוגשה באמצעות עו"ד בועז סיטי, תוקפת ההתאחדות חזיתית את התנהלות האדומים ומאשימה אותם בניסיון לעקוף את החלטת השופט גלעד הס, שדחה רק לאחרונה את הבקשה לדיון מהיר.

"להטוטנות רטורית שתכליתה דיון דחוף"

בפנייה לבית המשפט טוענת ההתאחדות באמצעות עו"ד בועז סיטי כי הבקשה הנוכחית של הפועל תל אביב היא למעשה "בקשה לעיון חוזר" במסווה. בכתב התגובה נכתב: "כותרת הבקשה, בכל הכבוד הראוי, הינה מטעה ולא ברורה... הלכה למעשה, מדובר בבקשה לעיון חוזר בהחלטה שניתנה בבקשה לקיום דיון מהיר, החלטה אשר ניתנה על ידי בית המשפט הנכבד אך שלושה ימים קודם לכן. רק שעתה מוסווית הבקשה כבקשה למתן 'הוראות משלימות'... זוהי, בכל הכבוד, להטוטנות רטורית אשר כל תכליתה היא לשוב ולבקש קיומו של דיון דחוף בתובענה, וזאת לאחר שהבקשה המקורית נדחתה".

עו"ד בועז סיטי (רדאד ג'בארה)

ההתאחדות: "הטענה לשינוי נסיבות אינה נכונה"

הפועל תל אביב טענה כי הבטחת המקום בפלייאוף העליון של שתי הקבוצות (הפועל ומכבי ת"א) מהווה "שינוי נסיבות מהותי" שמבטל את הפגיעה בצדדים שלישיים. ההתאחדות דוחה זאת מכל וכל: "הטענה שלפיה הנחת היסוד בדבר פגיעה בהסתמכותם של צדדים שלישיים חדלה להתקיים אך מן הטעם ששתי הקבוצות הבטיחו, שלושה ימים לאחר ההחלטה המקורית, את העפלתן לפלייאוף העליון אינה נכונה. די בכך כדי להביא לדחיית טענת התובעת. יתרה מכך, מיקומן של הקבוצות בטבלה היה ידוע לתובעת ולבית המשפט במועד מתן ההחלטה המקורית... מדובר בניסיון מלאכותי ליצור בקשה לעיון מחדש בהחלטה, וזאת אך ורק מן הטעם כי ההחלטה המקורית אינה נוחה לתובעת".

ביקורת על השיהוי: "129 ימים מהמשחק"

אחת הנקודות המרכזיות בתגובה נוגעת לזמן הממושך שחלף מאז האירועים ועד הפנייה לערכאות. ההתאחדות הציגה לבית המשפט טבלה המשווה בין מקרים קודמים למקרה הנוכחי: "בעניינה של התובעת, מניין הימים שחלף ממועד המשחק ועד למועד הגשת התביעה לבית המשפט עמד על 92 ימים, וכעת, עוד בטרם החל הדיון בתביעה, עומד מניין הימים על 129 ימים (!) ממועד המשחק. המקרה דנן חריג בהיקף ובמשמעות השיהוי בו פעלה הקבוצה, ובהתאם לכך, בהיקף ההסתמכות שנוצרה. עסקינן במעשה עשוי, אשר בשלב זה לא ניתן לשנותו".

אנדרדה בין שחקני הפועל (חגי מיכאלי)

לסיכום, עמדת ההתאחדות ברורה: "קיומו של דיון בהחלטת בית הדין העליון בחלוף ארבעה חודשים ממועד המשחק, יש בו כדי לערער את היסודות הנורמטיביים של מערכת השיפוט הפנימית של גופי הספורט. הכשרה של שיהוי כה ממושך ומהותי עלולה לפגוע בפעילותן התקינה של הליגות... ההתאחדות סבורה כי דין התביעה להידחות על הסף".

השופט הס: “הבקשה נדחית”

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, גלעד הס, דחה פעם נוספת את בקשתה של הפועל תל אביב בכל הנוגע לקיצור לוחות הזמנים והקדמת הדיון בעתירה נגד החלטת בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל. כזכור, המועדון האדום פנה לערכאות אזרחיות בבקשה לבטל את הפסד הטכני (3:0) בדרבי התל אביבי ואת עונש הפחתת שתי הנקודות בפועל, אך נכון לעכשיו, המאבק המשפטי של הקבוצה נתקל בחומה בצורה בבית המשפט.

השופט גלעד הס (חגי מיכאלי)

השופט הס לא התרשם מהניסיון המחודש וכתב בהחלטתו: "עיינתי בטענות הצדדים. ראשית, אבהיר כי לא ברור מדוע נדרשת בקשה למתן הוראות. בית המשפט קבע באופן ברור בסיום הדיון שהתקיים ביום 8.2.26 מועדים קצרים להגשת כתבי הגנה ומועד מוקדם לדיון קדם משפט, ככל והתובעת תעמוד על ההליך".

בהחלטתו הנוכחית הבהיר השופט כי עצם הגשת הבקשה מצביעה על כך שהפועל תל אביב עומדת על קיום ההליך, אך אין בכך כדי לשנות את סדרי הדין שכבר נקבעו. "כאשר התובעת הגישה בקשה למתן הוראות, הרי ברור כי היא עומדת על ההליך וההוראות שקבענו בהחלטה האמורה חלות על הצדדים", נכתב בהחלטה.

השופט הוסיף וקבע: "ככל ולאחר הגשת כתבי ההגנה וקיום ישיבת קדם המשפט במועד הקרוב שנקבע, יסבור בית המשפט כי יש להכריע בתביעה בהקדם, הרי שיינתנו החלטות ברורות לגבי המשך ההליך וקידומו באופן היעיל ביותר. אבהיר, כי טרם הגשת כתבי הגנה, אין מקום להורות על קידום ההליך באופן שונה מאשר קבעתי, בהחלטה מנומקת. אשר על כן, הבקשה נדחית".