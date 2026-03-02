הודתה בטעות: הפדיחה של הפרמייר ליג

זו לא תקופה טובה להיות אוהד טוטנהאם. אמנם התרנגולים הצליחו להעפיל לשמינית גמר ליגת האלופות מהמקום ה-5 בטבלה לאחר קמפיין מרשים, אך בכל הנוגע לליגה האנגלית, יש לקבוצה מלונדון לא מעט חששות ובעיות.

אתמול (ראשון) טוטנהאם הפסידה 2:1 לפולהאם ונותרה במקום ה-16 בליגה האנגלית, במרחק 4 נקודות בלבד מהקו האדום, שם נמצאת ווסטהאם. לאחר המשחק, בחשבון הטוויטר (X) הרשמי של הפרמייר ליג פרסמו פוסט אשר לועג על שוער התרנגולים, ג’וליאלמו ויקאריו.

בפוסט שעלה הייתה תמונה מהמשחק המדובר, בה רואים את שוער התרנגולים בועט בעיטה חופשית עם הכיתוב: “בעיטה חופשית מעניינת של ויקאריו”. לאחר שלל תגובות ביקורתיות כלפי התמונה, כולל ממחלקת התקשורת של טוטנהאם עצמה, החליטו בפרמייר ליג למחוק את הפוסט, לאחר שצבר כבר מיליוני צפיות ושיתופים.

שחקני טוטנהאם, חייבים לחזור לנצח בליגה (IMAGO)

אין ספק שלטוטנהאם יש מספיק דברים נוספים להתעסק בהם, כמו לשבור את רצף אי הניצחונו הגבוה ביותר שלהם בתולדות הפרמייר ליג ולשרוד בליגה. אך לפחות אפשר להגיד שבקרב אחד הם הצליחו לנצח, גם אם זה לא על המגרש.