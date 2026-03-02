נברטילובה הכריעה: זו תנצח באינדיאן וולס

טורניר אינדיאן וולס היוקרתי לשנת 2026 עומד בפתח, ואגדת הטניס מרטינה נברטילובה כבר סיפקה את תחזיותיה הלוהטות לקראת אירוע ה-WTA 1000. נברטילובה, שזכתה ב-18 תארי גראנד סלאם ביחידות, הצביעה על ארינה סבלנקה ואלנה ריבאקינה כ"מועמדות המובילות הברורות" לזכייה, אך מיקמה את סבלנקה בראש רשימת הפייבוריטיות שלה לטורניר שייצא לדרך ב-4 במרץ.

"עדיין צריך ללכת עם סבלנקה כי יש לה את כלי הנשק", אמרה נברטילובה בריאיון, והבהירה את בחירתה. סבלנקה, המדורגת ראשונה בעולם, לא שיחקה מאז הפסדה בגמר אליפות אוסטרליה הפתוחה בינואר, ואף פרשה מטורנירי WTA 1000 בדוחא ובדובאי בחודש פברואר. עם זאת, המאזן שלה לשנת 2026 עומד על 11 ניצחונות מול הפסד אחד בלבד, עדות ליכולתה הגבוהה. נברטילובה ציינה כי סבלנקה הגיעה לחמישה מתוך ששת גמרי הגראנד סלאם האחרונים, אך הפסידה בשלושה מהם, דבר המעיד על קושי מנטלי בהתמודדות עם המעמד. עם זאת, היא מאמינה שסבלנקה תגיע לטורניר עם "רצון לנקמה", במיוחד אם תפגוש שוב את ריבאקינה. סבלנקה הייתה סגנית אלופת אינדיאן וולס ב-2023 וב-2025, וודאי תשמח ללכת עד הסוף הפעם.

ילנה ריבאקינה חוגגת ניצחון עם הגביע. (רויטרס)

מנגד, נברטילובה הדגישה כי "הכותרת הגדולה ביותר היא שריבאקינה חזרה". ריבאקינה, שזכתה באליפות אוסטרליה הפתוחה לאחר שגברה על סבלנקה בגמר דרמטי בן שלוש מערכות, שיחקה לדברי נברטילובה את הטניס הטוב ביותר ברגעים המכריעים ושמרה על קור רוח טוב יותר. לאחר הזכייה, ריבאקינה חלתה, תופעה שכיחה לאחר טורנירי גראנד סלאם לדברי נברטילובה עצמה. היא פרשה מטורניר אבו דאבי, הגיעה לרבע הגמר בדוחא ולסיבוב השלישי בדובאי, שם פרשה באמצע המשחק. נברטילובה הביעה תקווה שמערכת החיסון שלה תקינה והיא תגיע כשירה למדבר, שם תנסה להגן על תוארה כאלופת אינדיאן וולס מ-2023.

נברטילובה רואה בסבלנקה ובריבאקינה את שתי השחקניות הטובות ביותר בעולם כרגע, בתנאי שריבאקינה בריאה לחלוטין. היא אף העריכה כי השתיים "עשויות להתקרב לרמה של יאניק סינר וקרלוס אלקארס" אם ימשיכו בדרך זו. לגבי שחקניות מובילות אחרות, נברטילובה ציינה כי איגה שוויונטק צריכה "להחזיר את הקסם שלה" וקוקו גוף צריכה "לפתור דברים" כדי להתמודד ברמות הללו.

נברטילובה, שתחגוג 70 השנה, תעבוד כפרשנית עבור רשת Sky Sports במהלך הטורניר. היא עצמה זכתה בטורניר מיאמי הראשון ב-1985 ובאינדיאן וולס פעמיים בגילאים מאוחרים יותר בקריירה שלה. היא הסבירה כי "הדאבל של השמש" (זכייה באינדיאן וולס ומיאמי ברצף) הוא קשה להשגה במיוחד בשל שדות השחקניות החזקים, התאמות למזג האוויר והמגרשים המשתנים, והעומס הפיזי והרגשי הכרוך בשני אירועים כפולים ורצופים. רק ארבע נשים בהיסטוריה הצליחו בכך: שטפי גראף (פעמיים), קים קלייסטרס, ויקטוריה אזרנקה ואיגה שוויונטק.

הבמה מוכנה לטורניר מרתק במדבר, עם פייבוריטיות ברורות אך גם סימני שאלה סביב כושרן הגופני והמנטלי. יהיה מעניין לראות האם תחזיותיה של נברטילובה יתגשמו.