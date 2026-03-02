סימאונה: נצטרך לגרור את ימאל למקום לא נוח

לאחר הניצחון 0:4 המדהים של אתלטיקו מדריד על ברצלונה בחצי גמר גביע המלך במטרופוליטנו, הקולצ’ונרוס מגיעים לקאמפ נואו על מנת לסיים את העבודה ולא להיכנס לספרי ההיסטוריה מהצד השלילי. לפני המשחק, מאמן הקבוצה, דייגו סימאונה, דיבר על מגוון נושאים: איך הוא מצפה שיהיה המשחק, שחקניה החשובים של ברצלונה, האם הוא מרוצה מהעונה של קבוצתו ואיך יעצור את לאמין ימאל.

איך אתה הולך לנהל את המשחק עם היתרון הגדול?

"אנחנו חושבים על המשחק שמצפה לנו, מול יריבה טובה מאוד, התקפית, פתוחה, עם אינדיבידואלים גדולים ועם משחק קבוצתי שהופך אותה לאחת התחרותיות ביותר בלה ליגה ובאירופה".

מה דעתך על שוער הגביע, חואן מוסו?

"הוא שחקן חשוב בתוך הקבוצה ובחדר ההלבשה, יש לו חיוניות ואישיות כדי לעזור מהמקום שבו הוא נדרש, וזה הרבה יותר חשוב ממה שהוא נותן לנו כשוער".

חואן מוסו (IMAGO)

מסר לשחקנים? להביא את המשחק למצב שנוכל לפגוע בבארסה

מה אתה מעדיף, לכבוש ראשון או לשמור על שער נקי?

"אנחנו מדמיינים את המשחק כמו תמיד מול כל יריבה. במשחקים ששיחקנו נגדם אנחנו מכירים את המעלות שלהם ואת האפשרויות שלנו לעשות את המשחק שאנחנו צריכים לעשות. אין הרבה יותר מזה".

כמה אתה חושש מהחזרה של פדרי וראפיניה להרכב?

"אין צורך לומר את החשיבות שיש להם בכל קבוצה בעולם. בוודאי שהם יהיו שם ויעשו זאת היטב כמו תמיד".

מה המסר שלך לשחקנים?

"כמו שאנחנו עושים בכל המשחקים החשובים, אנחנו מדברים על הכול, על המצבים שיכולים להופיע ועל להביא את המשחק למקום שבו נוכל לפגוע בהם".

פדרי וראפיניה (רויטרס)

“אנחנו פנטסטיים איפה שאנחנו עכשיו, נאבקים על מה שרצינו”

מה דעתך על כך שאתם קרובים להניף את הגביע?

"בקיץ אתה תמיד חושב, 'הלוואי' שבמרץ נוכל להיות נאבקים על הכול. נכון שבלה ליגה אנחנו קצת רחוקים, בגביע ובליגת האלופות אנחנו במצב טוב. מופיעים כל התרחישים האלה של פחד, של אם ילך טוב, של אם ילך רע, אנחנו פנטסטיים במקום שבו אנחנו נמצאים, אנחנו נאבקים על מה שאנחנו רוצים".

האם אתה מרגיש יותר שחקן ממאמן?

"לא, נתתי הכול כשחקן ואין לי שום דבר לחזור ולעשות על מגרש המשחקים. אבל כן לספר לשחקנים שלשחק משחקים מהסוג הזה, כל העונה מחכים לשחק משחקים בעלי חשיבות כזו. צריך לשחק עם איכות, כישרון, מעמד, אישיות, אמונה ובעיקר עם נחישות".

אתה חותם על 3:0?

"אי אפשר לדעת לפני המשחק, צריך לחיות עם מה שקורה תוך כדי הדרך. אני לא יכול לענות על השאלה הזאת כי אנחנו לא נביאים".

דייגו סימאונה בטירוף, נתן הכל כשחקן ועכשיו כמאמן (IMAGO)

איך תעצרו את לאמין?

"הוא שחקן מצוין מבחינה אישית, מכריע במיוחד בחלק האחרון של המשחק. נצטרך לנצל גם את האפשרות שניתנת לנו בחלק ההתקפי כדי לתקוף דרך האזור הזה, ולכן צריך לגרור אותו למקום שבו הוא מרגיש פחות בנוח, וזה בהגנה".