כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מ.ס אשדוד שיתפה במצבם של שחקניה הזרים

אחרי שמיהרה להעביר אותם למלון באילת, הקבוצה מעיר הנמל הוציאה הודעה ובה היא מספרת על התכנית עבורם. אוואני: "אני מרגיש בטוח כאן, תודה למועדון"

|
הזרים של מ.ס אשדוד (מ.ס אשדוד)
הזרים של מ.ס אשדוד (מ.ס אשדוד)

המלחמה של ישראל וארצות הברית עם איראן כבר נכנסה לתוך היום השלישי שלה, וכל המזרח התיכון כמעט מתאים את עצמו לחיים חדשים. כך גם נעשה בכדורגל שלנו, בו גם השחקנים הזרים צריכים להתרגל למציאות לא פשוטה. מ.ס אשדוד מיהרה לשלוח את החבר’ה הלא ישראלים שלה לאילת וכעת היא הוציאה הודעה בדבר מצבם:

“בימים מורכבים כאלה, כולנו בישראל נאלצים להתמודד עם החרדות וההשפעות של המלחמה - על אחת כמה וכמה כשמדובר בשחקנים זרים, שמגיעים ממדינות שונות בעולם ונמצאים במרחק רב מהמשפחות המודאגות שלהם.

כדי להקל על התחושות של השחקנים הזרים, המועדון דאג להעביר אותם למלון באילת, שם הם שוהים יחד ומנסים לשמור על שגרה מסוימת, כולל תוכנית אימונים אישית שהצוות המקצועי הכין עבורם”.

אוואני: עכשיו כולם קצת יותר רגועים

הבלם האוגנדי, טימותי אוואני, שכבר מתורגל במצבים כאלה בשבע השנים האחרונות מאז שהגיע לישראל, שיתף בתחושותיו: "אני מרגיש בטוח וטוב כאן באילת. קודם כל אני רוצה להודות לאנשי ההנהלה והמועדון שלקחו אחריות ודאגו להעביר אותנו לכאן יחד.

טימותי אוואני (מ.ס אשדוד)טימותי אוואני (מ.ס אשדוד)

“כמובן שזו לא הפעם הראשונה שאני חווה מצב כזה, אבל אני עדיין מקבל הרבה שיחות מהבית, כי המשפחה שלי מאוד מודאגת לביטחון שלי בגלל כל מה שהם רואים בחדשות.

“עבור חלק מהשחקנים החדשים זו הפעם הראשונה שהם חווים דבר כזה אז באמת בהתחלה באופן טבעי הם היו מאוד מודאגים כי זו לא סיטואציה פשוטה להיות בה. אבל עכשיו, כשאנחנו כאן יחד ורחוקים מהעיר, כולם קצת יותר רגועים".

באשדוד הוסיפו לסיום: “המועדון, שממשיך להיות בקשר רציף עם שחקני הקבוצה, גם הזרים וגם הישראלים, הזמין גם את אוהדי הקבוצה לפנות אליו אם יזדקקו לסיוע כלשהו”.

