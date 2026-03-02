שגריר איראן בספרד: נהיה במונדיאל, זו זכותנו

ברקע ההסלמה הביטחונית והמתקפות של ישראל וארצות הברית על יעדים באיראן, שגריר איראן בספרד, רזא זאביב, התראיין ל’אס’ והבהיר כי למרות המתיחות הגוברת והאיומים ההדדיים, נבחרת איראן תשתתף במונדיאל הקרוב. לדבריו, אין כל כוונה לוותר על הזכות הספורטיבית של המדינה לקחת חלק בטורניר הגדול בעולם.

האבטחה בשגרירות האיראנית במדריד הוגברה משמעותית בימים האחרונים, על רקע ההתפתחויות האחרונות. במהלך הראיון התייחס זאביב תחילה לאירועים בארצו ואמר כי מדובר ב"ימים קשים מאוד", תוך שהוא מציין כי איראן “תכבד את זכר הקורבנות”. במקביל, הדגיש כי טהראן תגיב לכל תוקפנות שתופנה כלפיה, רמז ברור לעימות הישיר והעקיף מול ישראל וארצות הברית.

על רקע השיח הבינלאומי והחשש מהשלכות פוליטיות אפשריות, נשאל השגריר גם על עתידה של נבחרת איראן במונדיאל 2026, שייערך בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. זאביב היה חד משמעי: "איראן תלך למונדיאל, יש לנו את הזכות להיות שם". בכך ביקש לשים סוף לשמועות שלפיהן המתח המדיני עלול לפגוע בהשתתפותה של הנבחרת בטורניר.

שחקני נבחרת איראן (IMAGO)

“אין לנו שום בעיה, אנחנו נשתתף”

העובדה שהמונדיאל ייערך בין היתר על אדמת ארצות הברית, מדינה המצויה בעימות חריף עם איראן, עוררה סימני שאלה רבים בזירה הדיפלומטית והספורטיבית כאחד. אולם השגריר ביטל כל אפשרות לחרם או מניעה מצד ארצו והוסיף: "אין לנו שום בעיה, אנחנו נשתתף". המסר היה ברור, לפחות מבחינת טהראן, הכדורגל ימשיך למרות הרקע הנפיץ.

כעת נותר לראות כיצד יתפתחו האירועים בזירה הביטחונית והמדינית בחודשים הקרובים, ועד כמה ישפיעו על ההיערכות לקראת הטורניר. בינתיים, בעיצומה של סערה אזורית ובצל חילופי האשמות בין איראן, ישראל וארצות הברית, בטהראן מבקשים לשדר מסר של שגרה ספורטיבית והשתתפות מלאה בבמה הגדולה בעולם.