הדרבי בין מכבי להפועל תל אביב ביורוליג נדחה

הסאגה נגמרה. ל-ONE נודע לראשונה שהמפגש הגדול ביורוליג בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, שהיה אמור להתקיים ביום חמישי הקרוב בבלגרד ב-21:05, נדחה באופן רשמי, זאת אחרי שביורוליג קיבלו את ההחלטה ובישרו אותה לשני הצדדים.

כזכור, פרסמנו כאן ב-ONE שהצהובים ביקשו לדחות את המפגש ושהוא לא יהיה ביום חמישי הקרוב, ובהפועל תל אביב לא אהבו את זה ורצו שזה אכן יקרה במועד המקורי. כעת ההחלטה הגיעה והמפגש לא ישוחק במועד המקורי, וביורוליג יצטרכו למצוא מועד אחר.

בכל מקרה, המשחקים לא צפויים להיות בישראל בתקופה הקרובה והדרבי הזה צפוי כך או כך להיות משוחק בבלגרד, שם מכבי תל אביב אירחה את המשחקים שלה לפני חזרת המשחקים, ושם היא תארח עד שהמשחקים פעם נוספת יחזרו לישראל.