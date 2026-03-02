יום שני, 02.03.2026 שעה 15:31
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3041-3426סביליה11
3042-2726ג'ירונה12
2939-2726ולנסיה13
2929-2025חטאפה14
2732-2325ראיו וייקאנו15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

"לא מרוצה מריאל": אמבפה טס כדי לטפל בברך

ב'מארקה' מדווחים שהפנומן הצרפתי לא שבע רצון מההתנהלות של הבלאנקוס עם הפציעה שלו וקיבל החלטה להמריא לצרפת על מנת להתייעץ עם מומחים בתחום

|
קיליאן אמבפה (רויטרס)
קיליאן אמבפה (רויטרס)

סערה חדשה בריאל מדריד? לפי דיווח של באתר והעיתון הבכיר ‘מארקה’, כוכבה הקבוצה מבירת ספרד, קיליאן אמבפה, מאוכזב מאוד מהתנהלות הצוות הרפואי של המועדון בכל הנוגע לפציעת הברך שלו.

על פי הפרסום, אמבפה סבור כי במשך למעלה משלושה חודשים לא הוצע לו כל פתרון ממשי לבעיה שמטרידה אותו, וכי הטיפול שקיבל לא הוביל לשיפור במצבו. בעקבות כך, החליט החלוץ הצרפתי לטוס לצרפת על מנת לקבל חוות דעת וטיפול נוספים.

עוד נכתב כי השחקן אינו שבע רצון מהשירותים הרפואיים של הבלאנקוס, צעד שעשוי להעלות סימני שאלה במועדון בנוגע להתנהלות סביב אחד הכוכבים הגדולים בעולם.

נעצרה באדום: אוססונה מהממת 1:2 את ריאל!

בשלב זה לא נמסרה תגובה רשמית מהמועדון או מהשחקן עצמו, אך מדובר בהתפתחות שעשויה להשפיע על המשך העונה של ריאל מדריד. הן מקצועית והן מבחינת היחסים בין הכוכב להנהלה.

ההכנות לחטאפה

בכל מקרה, ריאל מדריד פרסמה את הסגל שלה לקראת המשחק הערב (שני, 22:00, חי בערוץ ONE) נגד חטאפה. דין האוסן ורודריגו חוזרים להתלבש אצל אלברו ארבלואה, כאשר אדוארדו קמאבינגה בחוץ. בספרד מדווחים שמי שעשוי לפתוח הוא טיאגו פיטארץ’ הצעיר, ולא אחר מאשר דויד אלאבה.

ההרכב המשוער: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד, אנטוניו רודיגר, דויד אלאבה, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ארדה גולר, פדריקו ואלוורדה, טיאגו פיטארץ’, ויניסיוס וגונסאלו גארסיה.

