הנבחרת בכדורסל נשים נערכת לאליפות כמתוכנן

בצל המצב הביטחוני, נבחרת ישראל נשים נערכת לחלון מרץ במסגרת מוקדמות אליפות אירופה. באיגוד הכדורסל פועלים בכדי להוציא את הנבחרת מהארץ כמתוכנן.

בחלון הקרוב תקיים הנבחרת שלושה משחקים, כאשר תארח את בוסניה בריגה ב-11 במרץ, לאחר מכן תצא למשחק חוץ בלוקסמבורג ב-14 במרץ ואז תשוב לריגה למשחק חוץ נגד אירלנד ב-18 במרץ, בשל העובדה שהאירים החליטו שלא לארח את ישראל בדאבלין. כזכור, ניצחון אחד עשוי להספיק לנבחרת בכדי להעפיל לשלב הבתים השני.

שירה העליון זימנה לסגל 14 שחקניות, כאשר אבי מאיירס תהיה המתאזרחת גם בחלון הקרוב. ניצן עמאר מכרמיאל זומנה לראשונה לישראל, בעוד אמי רינת, שחזרה לאחרונה לליגת העל, קיבלה זימון לסגל הרחב.

שירה העליון (צילום: טים נודלמן באדיבות מנהלת הליגה )

סגל הנבחרת

הסגל המלא: שיר תירוש, גילי אייזנר, אמי רינת, עדן רוטברג, דור סער, אבי מאיירס, אליס חתוקאי, אליסה בארון, ניצן עמאר, צליל וטורי, עדן ציפל, דוריאן דהן סוויץ, דניאל רבר ותמר כהן.