אלאבה, גולר ופיטארץ' בהרכב ריאל נגד חטאפה

אמנם בישראל אין משחקים בגלל המצב מול איראן, אבל בינתיים באירופה ממשיכים בכל הכוח והיום (שני, 22:00, חי בערוץ ONE) המחזור ה-26 בליגה הספרדית יינעל לו עם מפגש מסקרן במיוחד, כאשר ריאל מדריד תארח בסנטיאגו ברנבאו את חטאפה לדרבי הקטן של העיר מדריד.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד, אנטוניו רודיגר, דויד אלאבה, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ארדה גולר, פדריקו ואלוורדה, טיאגו פיטארץ’, ויניסיוס וגונסאלו גארסיה.

הבלאנקוס אמנם ניצחו באמצע השבוע את בנפיקה והעפילו לשמינית גמר ליגת האלופות שם הם יפגשו פעם נוספת את מנצ’סטר סיטי, אבל במחזור האחרון בליגה הם נכנעו 2:1 לאוססונה בצורה דרמטית ואיבדו את הפסגה. בנוסף, הם ראו את בארסה מנצחת וישמחו לצמק את הפער בחזרה לנקודה אחת בלבד.

אלברו ארבלואה (רויטרס)

אלברו ארבלואה נאלץ להמשיך להתמודד ללא הכוכב הכי גדול שלו קיליאן אמבפה שפצוע כשגם אדוארדו קמאבינגה לא בסגל, אבל מי שכן חזרו להתלבש עבור ריאל מדריד הם דין האוסן ורודריגו. בכל מקרה, כל אלו לא תרוץ וסגנית אלופת ספרד יודעת שכל תוצאה מעבר לניצחון היא רעה מאוד.

מהצד השני של המתרס, חטאפה נמצאת במקום ה-14 בליגה הספרדית אחרי 25 משחקים עם 29 נקודות, כשהיא יודעת שניצחון מדהים דווקא בברנבאו יעלה אותה עד למקום ה-11, מעל שלוש קבוצות. במחזור האחרון הקבוצה הצנועה ממדריד נכנעה 1:0 לסביליה.