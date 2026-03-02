יום שני, 02.03.2026 שעה 22:16
יום שני, 02/03/2026, 22:00אצטדיון סנטיאגו ברנבאוליגה ספרדית - מחזור 26
חטאפה
דקה 14
0 0
שופט: אלחנדרו מוניז רואיז
ריאל מדריד
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3041-3426סביליה11
3042-2726ג'ירונה12
2939-2726ולנסיה13
2929-2025חטאפה14
2732-2325ראיו וייקאנו15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20
מערכת ONE | 02/03/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
ויניסיוס (IMAGO)

אמנם בישראל אין משחקים בגלל המצב מול איראן, אבל בינתיים באירופה ממשיכים בכל הכוח ובשעה זו המחזור ה-26 בליגה הספרדית ננעל לו עם מפגש מסקרן במיוחד, כאשר ריאל מדריד מארחת בסנטיאגו ברנבאו את חטאפה לדרבי הקטן של העיר מדריד.

הבלאנקוס אמנם ניצחו באמצע השבוע את בנפיקה והעפילו לשמינית גמר ליגת האלופות שם הם יפגשו פעם נוספת את מנצ’סטר סיטי, אבל במחזור האחרון בליגה הם נכנעו 2:1 לאוססונה בצורה דרמטית ואיבדו את הפסגה. בנוסף, הם ראו את בארסה מנצחת וישמחו לצמק את הפער בחזרה לנקודה אחת בלבד.

אלברו ארבלואה נאלץ להמשיך להתמודד ללא הכוכב הכי גדול שלו קיליאן אמבפה שפצוע כשגם אדוארדו קמאבינגה לא בסגל, אבל מי שכן חזרו להתלבש עבור ריאל מדריד הם דין האוסן ורודריגו. בכל מקרה, כל אלו לא תרוץ וסגנית אלופת ספרד יודעת שכל תוצאה מעבר לניצחון היא רעה מאוד.

מהצד השני של המתרס, חטאפה נמצאת במקום ה-14 בליגה הספרדית אחרי 25 משחקים עם 29 נקודות, כשהיא יודעת שניצחון מדהים דווקא בברנבאו יעלה אותה עד למקום ה-11, מעל שלוש קבוצות. במחזור האחרון הקבוצה הצנועה ממדריד נכנעה 1:0 לסביליה.

מחצית ראשונה
  • '11
  • החמצה
  • הזדמנות נהדרת לאורחת! כדור נהדר הגיע אל דייגו ריקו, המגן עם בעיטה מהאוויר שנבלמה על ידי טרנט אלכסנדר-ארנולד
  • '8
  • כרטיס צהוב
  • צהוב מוקדם לחטאפה, דחיפה ודריכה של קיקו פמנייה על אלברו קרראס גרמה לשופט להוציא את הכרטיס
  • '2
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לבלאנקוס, הכדור הגיע לוויניסיוס באגף השמאלי, הברזילאי הצליח לשחרר בעיטה אך היא יצאה החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אלחנדרו מוניז רואיז שרק לפתיחה! המשחק החל
ויניסיוס, הכל עליו גם היום (רויטרס)ויניסיוס, הכל עליו גם היום (רויטרס)
דויד סוריה, יעצור את הבלאנקוס? (IMAGO)דויד סוריה, יעצור את הבלאנקוס? (IMAGO)
אורליאן טשואמני בחימום (רויטרס)אורליאן טשואמני בחימום (רויטרס)
אלברו קרראס, יהיה האס פקטור גם היום? (רויטרס)אלברו קרראס, יהיה האס פקטור גם היום? (רויטרס)
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



