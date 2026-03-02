יום שני, 02.03.2026 שעה 15:11
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3041-3426סביליה11
3042-2726ג'ירונה12
2939-2726ולנסיה13
2929-2025חטאפה14
2732-2325ראיו וייקאנו15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

פליק: בחיים לא הייתי במצב כזה, אבל לא חושש

מאמן בארסה שינסה למחוק את ה-4:0 מול אתלטיקו מחר ב-22:00 חצי גמר הגביע: "צריך להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. צריך חיבור מושלם בין הקבוצה לקהל"

|
האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

ברצלונה כבר מחקה פיגור 4:0 בגומלין בקאמפ נואו ומחר (שלישי, 22:00) היא תנסה לעשות את זה גם מול אתלטיקו מדריד בחצי גמר גביע המלך. “כולם יודעים מה מחכה לנו”, אמר האנזי פליק, “אנחנו בפיגור ארבעה שערים וצריכים להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. לא חושב שהייתי במצב כזה בעבר, אבל אני לא חושש. זו המטרה שלנו. אנחנו יודעים שזה לא קל, אבל לא נוותר. חשוב לשמור על שער נקי ולהאמין שאנחנו יכולים לעשות את זה”.

הגרמני הדגיש את הצורך במשחק קבוצתי מושלם: “תמיד עדיף לחשוב קודם כל על השער הראשון. אנחנו צריכים להיות חכמים, לשחק כיחידה אחת עם ובלי הכדור. חייבים ללחוץ, לנצח מאבקים של אחד על אחד ובעיקר לא לאבד כדורים מול קבוצה שיודעת לצאת למתפרצות בצורה כזו”.

על האפשרות להפתיע טקטית אמר: “אנחנו תמיד רוצים לשחק בסגנון שלנו. חשבנו על כל מה שיכול לקרות ומה יכול לתת לנו יתרון. שיחקנו טוב גם מול ויאריאל, אבל מחר נצטרך להיות מאוחדים לגמרי”.

הפעם זה יהיה בקאמפ נואו. שחקני ברצלונה ואתלטיקו מדריד (רויטרס)הפעם זה יהיה בקאמפ נואו. שחקני ברצלונה ואתלטיקו מדריד (רויטרס)

בנוגע ללאמין ימאל, החמיא המאמן: “הכי חשוב שהקבוצה תהיה מחוברת. השער הראשון שלו הגיע אחרי חטיפה נהדרת ומסירה גדולה של פרמין. ללאמין יש את המתנה להיות במקום הנכון בזמן הנכון. אבל אנחנו צריכים את כולם”.

על חסרונו של רוברט לבנדובסקי אמר פליק: “צריך לקבל ולנהל את זה. זה תמיד בעייתי לאבד שחקן כזה, אבל הקבוצה יודעת להתמודד. זו גם הזדמנות לאחרים להוכיח את עצמם”. כשנשאל על רונאלד אראוחו, השיב: “יש לנו קבוצה שעושה עבודה טובה בהגנה, וגם רונאלד. עוד לא החלטתי על ההרכב, אני צריך לחשוב על זה”.

פליק לא רצה להעריך את סיכויי העלייה: “אני לא יודע באחוזים. כדי להגיע לגמר נצטרך לעשות יותר מרק לנצח. הכול אפשרי”. הוא גם הדגיש כי אינו עוסק בעבר, למרות הזיכרונות מה-1:6 של בארסה על פ.ס.ז’: “לא חושב על העבר או העתיד, רק על מחר. אנחנו רוצים להראות את הגרסה הטובה ביותר שלנו ולראות את התמיכה של כולם”.

שאגת הלאמין! שלושער לימאל ב-1:4 של בארסה

לסיום התייחס לחשיבות הקהל: “חשוב שכל מי שרוצה לעודד יוכל לעשות זאת. אנחנו צריכים חיבור מושלם בין הקבוצה לאוהדים. זה נותן לנו כוח. תמיד צריך להאמין – כמו במשחק מול דורטמונד, שבו כבשנו פעמיים בכל מחצית. זה קשה, היריבה פנטסטית, אבל אני מאמין שאנחנו יכולים לעשות את זה”.

