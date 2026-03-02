איראן תקפה בית זיקוק של נותנת חסות למונדיאל

המלחמה ממשיכה לעשות כותרות גם בעולם הכדורגל. הפעם מדובר על תקיפה חדשה של איראן נגד ערב הסעודית, כשבמקרה הזה היא בבית הזיקוק ראס תנורה, שעל חוף המפרץ, השייך ל’ארמקו’ שהיא אחת מחברות הנפט הגדולות בעולם, אבל מה הקשר שלה לספורט שלנו?

החברה הממשלתית של ערב הסעודית נותנת חסות למונדיאל בכדורגל והיא אחת השותפות המרכזיות של פיפ”א, בנוסף להיותה שותפה ראשית וטכנולוגית של קבוצת אסטון מרטין בפורמולה 1. יש לה גם נוכחות בראלי דקאר, בגולף נשים, בקריקט ובאירועי ספורט נוספים.

לא דווח על נפגעים בנפש, שכן היה זמן לסגור את בית הזיקוק, אך נגרמו נזקים חומריים רבים. ראס תנורה נסגרה כאמצעי זהירות והמצב נמצא בשליטה. שני רחפנים יורטו במתקן, והשרידים שלהם גרמו לשריפה מוגבלת.