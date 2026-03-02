יום שני, 02.03.2026 שעה 15:37
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (ד' אמריקה)
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

איראן תקפה בית זיקוק של נותנת חסות למונדיאל

רחפנים של המדינה שבמלחמה עם ישראל עשו כותרות בעולם הספורט, אחרי שהם פגעו במתחם של חברת 'ארמקו', שהיא שותפה מרכזית של פיפ"א ושל אסטון מרטין

|
גביע המונדיאל (IMAGO)
גביע המונדיאל (IMAGO)

המלחמה ממשיכה לעשות כותרות גם בעולם הכדורגל. הפעם מדובר על תקיפה חדשה של איראן נגד ערב הסעודית, כשבמקרה הזה היא בבית הזיקוק ראס תנורה, שעל חוף המפרץ, השייך ל’ארמקו’ שהיא אחת מחברות הנפט הגדולות בעולם, אבל מה הקשר שלה לספורט שלנו?

החברה הממשלתית של ערב הסעודית נותנת חסות למונדיאל בכדורגל והיא אחת השותפות המרכזיות של פיפ”א, בנוסף להיותה שותפה ראשית וטכנולוגית של קבוצת אסטון מרטין בפורמולה 1. יש לה גם נוכחות בראלי דקאר, בגולף נשים, בקריקט ובאירועי ספורט נוספים.

לא דווח על נפגעים בנפש, שכן היה זמן לסגור את בית הזיקוק, אך נגרמו נזקים חומריים רבים. ראס תנורה נסגרה כאמצעי זהירות והמצב נמצא בשליטה. שני רחפנים יורטו במתקן, והשרידים שלהם גרמו לשריפה מוגבלת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */