היסטוריה במרידה: בוקסה זכתה בדאבל יוקרתי

שבוע חלומי ובלתי נשכח עבר על כריסטינה בוקסה בטורניר מרידה (WTA 500) במקסיקו. הטניסאית הספרדייה בת ה-28, שהגיעה לטורניר במומנטום שלילי, סיימה אותו כשהיא אוחזת בשני גביעים – הן ביחידות והן בזוגות, הישג נדיר בסבב העולמי שהקפיץ אותה לדירוג השיא בקריירה שלה.

בוקסה, שמעולם לא זכתה לפני כן בתואר יחידות בסבב ה-WTA, פגשה בגמר היחידות את מגדלנה פרך הפולנייה (מדורגת 57 בעולם). לאחר קרב עיקש שארך שעתיים ו-15 דקות, הספרדייה יצאה עם ידה על העליונה בניצחון בשלוש מערכות: 1:6, 4:6, 4:6. המשחק הסתיים בצורה דרמטית כאשר שגיאה כפולה של פרך בנקודת המשחק העניקה לבוקסה את התואר ההיסטורי עבורה.

הדרך לתואר הייתה מרשימה לא פחות מהגמר עצמו. בוקסה הגיעה למקסיקו לאחר רצף של חמישה הפסדים, אך הצליחה לבצע תפנית חדה ביכולתה. בסיבוב הראשון היא הדיחה את דונה וקיץ', ובחצי הגמר רשמה ציון דרך משמעותי כשגברה לראשונה בקריירה על שחקנית מהטופ-10, ג'סמין פאוליני האיטלקייה, בשתי מערכות חלקות.

אך הערב של בוקסה לא הסתיים בחגיגות הזכייה ביחידות. זמן קצר לאחר מכן, היא חזרה למגרש לגמר הזוגות יחד עם שותפתה הסינית, ג'יאנג שיניו. השתיים גילו עליונות מוחלטת וניצחו את הצמד איזבל הברלאג ומאיה לומסדן בתוצאה 4:6, 1:6 תוך 61 דקות בלבד. עבור בוקסה, שנחשבת למומחית בזוגות וכבר זכתה במדליית ארד אולימפית בפריז 2024, זהו תואר הזוגות השמיני בקריירה, אך ללא ספק המתוק שבהם לאור ההשלמה של ה"דאבל".

ההצלחה המסחררת במרידה באה לידי ביטוי מיידי בדירוג העולמי שפורסם הבוקר. בוקסה רשמה זינוק אדיר של 32 מקומות והתייצבה במקום ה-31 בעולם, דירוג השיא שלה אי פעם. בכך היא עקפה את ג'סיקה בוזאס והפכה לטניסאית הספרדייה הבכירה ביותר בסבב כיום, בעוד פאולה באדוסה הידרדרה אל מחוץ לטופ-100. בדירוג הזוגות, בוקסה טיפסה למקום ה-17 בעולם.

בוקסה נחשבת לאחת הדמויות הייחודיות בסבב הנשים. היא נמנעת משימוש ברשתות חברתיות, לומדת פסיכולוגיה בזמנה הפנוי, ומאומנת על ידי אביה, יון, לו הקדישה את הניצחון כמתנת יום הולדת. כעת, עם ביטחון עצמי רב ושני גביעים טריים, תמריא הספרדייה לקליפורניה לקראת הטורניר היוקרתי באינדיאן וולס, בתקווה להמשיך את המומנטום האדיר שיצרה במקסיקו.