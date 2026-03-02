נשיא פרטיזן בלגרד: המשך עונת היורוליג בסכנה

שבוע המשחקים הקרוב ביורוליג הפך לסיוט עבור הנהלת המפעל, לאחר שכמה משחקים כבר נדחו – ואחרים נמצאים בסימן שאלה גדול בעקבות המלחמה. כידוע, המשחק בין הפועל ת"א לפאריס נדחה שוב בימים האחרונים, ובמקביל נשיא פרטיזן, אוסטויה מיכאילוביץ’, אישר כי גם המשחק שאמור היה להתקיים השבוע בבלגרד מול דובאי צפוי להידחות. לדבריו, שלושה משחקני פרטיזן טסו לחופשה בדובאי, אך בעקבות המצב האזורי לא יוכלו לשוב בזמן.

מיכאילוביץ’ ציין כי קשה להעריך מתי יוכלו השחקנים לשוב והגדיר זאת כלא מקצועי לנסות לנבא לוחות זמנים בשלב זה. מעבר לכך, הוא הביע חשש רחב יותר לגבי המשך העונה: “הקבוצות הרוסיות לא משחקות ביורוליג כבר ארבע שנים, וכעת - עם המצב סביב הקבוצות הישראליות – איך זה ישפיע על היחסים במשחקים מול מועדונים טורקים? גם ז’לגיריס התלוננה אחרי תחילת המלחמה באוקראינה. המשך העונה נמצא בסכנה, הכדור עכשיו במגרש של הנהלת היורוליג”.

”14 שחקני יורוליג ושאראס בדובאי”

“שלושה מהשחקנים שלנו יצאו לחופשה בדובאי, כמו שעשו רבים בשנים האחרונות. זו זכותם, אי אפשר לומר להם לאן מותר או אסור לטוס”, אמר מיכאילוביץ’, “נכון לעכשיו, לפי מה שאנחנו יודעים, 14 שחקני יורוליג ומאמן אחד - שרונאס יאסיקביצ’יוס - נמצאים בדובאי. אנחנו בקשר מתמיד איתם והם בטוחים”.

שאראס (רויטרס)

הנשיא הסרבי הודה למועדון מדובאי על שאיפשר לשחקנים להתאמן בזמן שהותם שם, אך הבהיר כי המשחק הקרוב לא יתקיים: “הם לא יטוסו לבלגרד היום או מחר, ולכן המשחק בוודאות יידחה. קיבלנו הבטחה שטיסת צ’רטר עם שחקני דובאי תצא לעומאן, אבל איננו יודעים מתי זה יקרה”.

במצב הנוכחי, נראה שהלוח הצפוף של המפעל עלול להסתבך עוד יותר - והנהלת היורוליג תידרש להכרעות מהירות כדי למנוע פגיעה מהותית בהמשך העונה.