יום שני, 02.03.2026 שעה 15:35
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%2217-231028פנרבחצ'ה1
66%2491-264029ולנסיה2
64%2386-254528אולימפיאקוס3
62%2401-253429ריאל מדריד4
61%2335-242328הפועל ת"א5
59%2445-260829ז'לגיריס6
59%2479-253429הכוכב האדום7
59%2461-249529ברצלונה8
55%2502-263329מונאקו9
55%2444-248429פנאתינייקוס10
52%2541-255229דובאי11
48%2503-247529אולימפיה מילאנו12
48%2660-259729מכבי ת"א13
45%2444-236229וירטוס בולוניה14
41%2436-233429באיירן מינכן15
36%2573-250628פאריס16
31%2676-252429באסקוניה17
31%2547-232029פרטיזן בלגרד18
31%2458-234429אנדולו אפס19
24%2519-229829ליון וילרבאן20

נשיא פרטיזן בלגרד: המשך עונת היורוליג בסכנה

מיכאילוביץ' דיבר על המלחמה: "איך המצב סביב הקבוצות הישראליות ישפיע על משחקים עם הטורקיות? כעת הכדור במגרש של היורוליג". וגם: השחקנים שבדובאי

|
שחקני מכבי תל אביב והפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב והפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

שבוע המשחקים הקרוב ביורוליג הפך לסיוט עבור הנהלת המפעל, לאחר שכמה משחקים כבר נדחו – ואחרים נמצאים בסימן שאלה גדול בעקבות המלחמה. כידוע, המשחק בין הפועל ת"א לפאריס נדחה שוב בימים האחרונים, ובמקביל נשיא פרטיזן, אוסטויה מיכאילוביץ’, אישר כי גם המשחק שאמור היה להתקיים השבוע בבלגרד מול דובאי צפוי להידחות. לדבריו, שלושה משחקני פרטיזן טסו לחופשה בדובאי, אך בעקבות המצב האזורי לא יוכלו לשוב בזמן.

מיכאילוביץ’ ציין כי קשה להעריך מתי יוכלו השחקנים לשוב והגדיר זאת כלא מקצועי לנסות לנבא לוחות זמנים בשלב זה. מעבר לכך, הוא הביע חשש רחב יותר לגבי המשך העונה: “הקבוצות הרוסיות לא משחקות ביורוליג כבר ארבע שנים, וכעת - עם המצב סביב הקבוצות הישראליות – איך זה ישפיע על היחסים במשחקים מול מועדונים טורקים? גם ז’לגיריס התלוננה אחרי תחילת המלחמה באוקראינה. המשך העונה נמצא בסכנה, הכדור עכשיו במגרש של הנהלת היורוליג”.

”14 שחקני יורוליג ושאראס בדובאי”

“שלושה מהשחקנים שלנו יצאו לחופשה בדובאי, כמו שעשו רבים בשנים האחרונות. זו זכותם, אי אפשר לומר להם לאן מותר או אסור לטוס”, אמר מיכאילוביץ’, “נכון לעכשיו, לפי מה שאנחנו יודעים, 14 שחקני יורוליג ומאמן אחד - שרונאס יאסיקביצ’יוס - נמצאים בדובאי. אנחנו בקשר מתמיד איתם והם בטוחים”.

שאראס (רויטרס)שאראס (רויטרס)

הנשיא הסרבי הודה למועדון מדובאי על שאיפשר לשחקנים להתאמן בזמן שהותם שם, אך הבהיר כי המשחק הקרוב לא יתקיים: “הם לא יטוסו לבלגרד היום או מחר, ולכן המשחק בוודאות יידחה. קיבלנו הבטחה שטיסת צ’רטר עם שחקני דובאי תצא לעומאן, אבל איננו יודעים מתי זה יקרה”.

במצב הנוכחי, נראה שהלוח הצפוף של המפעל עלול להסתבך עוד יותר - והנהלת היורוליג תידרש להכרעות מהירות כדי למנוע פגיעה מהותית בהמשך העונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */