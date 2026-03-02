"לא רוצים לדחות את הדרבי נגד מכבי ביורוליג"

נכון לכרגע, ביום חמישי הקרוב (21:05) אמור להתקיים לו הדרבי השני אי פעם ביורוליג, כשהפעם מכבי תל אביב תארח את הפועל תל אביב. הכל היה מוכן כבר שזה יהיה הדרבי הראשון במפעל בישראל, אבל המלחמה מול איראן החלה וכעת מסתמן שזה יהיה בבלגרד, אך השאלה הגדולה יותר היא האם זה יקרה במועד המתוכנן – יום חמישי הקרוב.

בהפועל תל אביב לא הופתעו לגלות שמכבי תל אביב הגישה בקשה רשמית ליורוליג לדחות את המפגש, אבל כן כועסים וטוענים שאין סיבה לדחיית המשחק: “אם אנחנו התארגנו על דרך לקיים את המשחק, גם הם יכולים. אנחנו מתעקשים שהמשחק הזה ישוחק בחמישי, זה לגמרי אפשרי”, סיפר גורם בכיר במועדון ל-ONE.

יתרה מכך, בהפועל תל אביב טוענים שהם אף פנו ליורוליג והציעו למכבי תל אביב פתרון. האדומים הציעו לזרים של מכבי ת”א שבדובאי לבצע נסיעה של כארבע שעות לעומאן ומשם הפועל סידרה אפשרות לטיסה לבלגרד. אצל האדומים חושדים שהסיבה שמכבי תל אביב מתעקשת לדחות לא באמת קשורה ללוגיסטיקה, אלא לכך שיש לצהובים פצועים בסגל.

עוד בהפועל תל אביב טוענים שאחרי השיחה היום בין הצהובים ליורוליג, בליגה העבירו מסרים לאדומים על כך שהם הבינו שהבקשה לדחות היא של שני הצדדים ושגם הפועל תל אביב בעד. בפועל, מחזיקת היורוקאפ מעבירה מסרים שהיא לא מעוניינת בדחייה ותשמח לקיים את הדרבי כבר ביום חמישי הקרוב בבלגרד.