יום שני, 02.03.2026 שעה 13:31
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%2217-231028פנרבחצ'ה1
66%2491-264029ולנסיה2
64%2386-254528אולימפיאקוס3
62%2401-253429ריאל מדריד4
61%2335-242328הפועל ת"א5
59%2445-260829ז'לגיריס6
59%2479-253429הכוכב האדום7
59%2461-249529ברצלונה8
55%2502-263329מונאקו9
55%2444-248429פנאתינייקוס10
52%2541-255229דובאי11
48%2503-247529אולימפיה מילאנו12
48%2660-259729מכבי ת"א13
45%2444-236229וירטוס בולוניה14
41%2436-233429באיירן מינכן15
36%2573-250628פאריס16
31%2676-252429באסקוניה17
31%2547-232029פרטיזן בלגרד18
31%2458-234429אנדולו אפס19
24%2519-229829ליון וילרבאן20

"לא רוצים לדחות את הדרבי נגד מכבי ביורוליג"

הפועל מתנגדת שהמפגש עם מכבי יהיה במועד אחר ואף הציעה ליורוליג פתרון לזרים של הצהובים שבדובאי. האדומים טוענים: "מכבי רוצה לדחות עקב הפציעות"

|
שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

נכון לכרגע, ביום חמישי הקרוב (21:05) אמור להתקיים לו הדרבי השני אי פעם ביורוליג, כשהפעם מכבי תל אביב תארח את הפועל תל אביב. הכל היה מוכן כבר שזה יהיה הדרבי הראשון במפעל בישראל, אבל המלחמה מול איראן החלה וכעת מסתמן שזה יהיה בבלגרד, אך השאלה הגדולה יותר היא האם זה יקרה במועד המתוכנן – יום חמישי הקרוב.

בהפועל תל אביב לא הופתעו לגלות שמכבי תל אביב הגישה בקשה רשמית ליורוליג לדחות את המפגש, אבל כן כועסים וטוענים שאין סיבה לדחיית המשחק: “אם אנחנו התארגנו על דרך לקיים את המשחק, גם הם יכולים. אנחנו מתעקשים שהמשחק הזה ישוחק בחמישי, זה לגמרי אפשרי”, סיפר גורם בכיר במועדון ל-ONE.

יתרה מכך, בהפועל תל אביב טוענים שהם אף פנו ליורוליג והציעו למכבי תל אביב פתרון. האדומים הציעו לזרים של מכבי ת”א שבדובאי לבצע נסיעה של כארבע שעות לעומאן ומשם הפועל סידרה אפשרות לטיסה לבלגרד. אצל האדומים חושדים שהסיבה שמכבי תל אביב מתעקשת לדחות לא באמת קשורה ללוגיסטיקה, אלא לכך שיש לצהובים פצועים בסגל.

עוד בהפועל תל אביב טוענים שאחרי השיחה היום בין הצהובים ליורוליג, בליגה העבירו מסרים לאדומים על כך שהם הבינו שהבקשה לדחות היא של שני הצדדים ושגם הפועל תל אביב בעד. בפועל, מחזיקת היורוקאפ מעבירה מסרים שהיא לא מעוניינת בדחייה ותשמח לקיים את הדרבי כבר ביום חמישי הקרוב בבלגרד.

