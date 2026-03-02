ג'יילן הורד בסטורי: אח שלי נעדר מאז יום שישי

בזמן שרבים מהשחקנים הישראלים והזרים תקועים בארץ ובחו”ל ומחפשים דרך יציאה בשביל לנסות ולהגיע לבלגרד לקראת הדרבי התל אביבי במסגרת היורוליג בחמישי. לג’יילן הורד ישנן צרות אחרות, כשאחיו נעדר בימים האחרונים.

שחקן מכבי תל אביב פרסם באינסטגרם, כשהוא קורא למי שיכול לעזור: “בבקשה תשתפו. אחי אלייז’ה הורד נעדר מאז ה-27 בפברואר. בפעם האחרונה הוא נראה בנמל התעופה של שיקגו”.

בתקשורת בעיר דיווחו: “המשטרה מחפשת אחרי גבר בן 23 שנעדר אחרי שביקר את אביו בשיקגו. אלייז’ה הורד העביר 10 ימים בעיר, כשהפעם האחרונה בה הוא נראה הייתה ביום שישי”. אבא שלו מסר: “הוא היה אמור לעלות על מטוס אבל הוא לא עשה את זה. יש לו בעיה נפשית. ביומיים האחרונים מצב הרוח שלו השתנה והוא אמר שהוא לא רוצה לעלות לטיסה”