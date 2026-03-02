"ראיתי טילים שאיראן שיגרה, זה כמו בסרטים"

כמו שקורה במלחמות, התקיפה של ישראל וארה״ב על יעדים באיראן השפיעה גם על הספורט וגרמה, בין היתר, לספורטאים לנסות להימלט מאיראן. שחקני טרקטור האיראנית כבר התכוננו להמריא לדובאי לקראת משחק בליגת האלופות האסייתית מול שבאב אל אהלי, אך במקום זאת מצאו את עצמם בורחים מהמדינה.

אחד מהם הוא השוער השבדי מרקו יוהנסון, שסיפר במולדתו על רגעי הבריחה הדרמטית: “זה לא משהו שאתה רוצה לחוות. רואים דברים כאלה בסרטים. זה מיוחד, אני לא יודע איך להסביר את זה”.

הקבוצה הייתה אמורה לטוס בשבת, אך בעקבות סגירת המרחב האווירי וההפצצות בטהראן - כ-610 ק”מ מתבריז, שם מתגוררים השחקנים - התוכניות השתנו לחלוטין. לדבריו, בזמן ארוחת הבוקר הקבוצתית כבר דיברו על ההפצצות, אך אז נשמע פיצוץ חזק במיוחד.

התקיפות באיראן (IMAGO)

“יש בסיס צבאי במרחק שישה עד עשרה קילומטרים מאיתנו, וזה לא פיצוץ קטן”, אמר יוהאנסון, “כשהפיצוץ הזה הגיע - פשוט ארזנו מזוודות הכי מהר שאפשר ונכנסנו לרכב”.

יוהנסון, יחד עם מספר שחקנים זרים נוספים, נסע כחמש שעות ברכב עד לגבול טורקיה. במהלך הנסיעה אף ראה בעיניו טילים ששוגרו: “ראינו שניים-שלושה טילים שאיראן שיגרה אחרי שכבר יצאנו לדרך. 30-35 הדקות הראשונות היו המפחידות ביותר, כי עדיין היינו בתבריז כשראינו את הטילים. אחר כך כבר היינו בשטח בטוח יותר”.

מעבר הגבול

כשנשאל האם חשש שלא יצליחו להגיע לגבול, השיב: “כן ולא. ברור שעולה מחשבה כזו, אבל כשחקני כדורגל אנחנו יחסית מוגנים. אני גם חושב שצריך הרבה כדי שיפציצו מטרות נוספות בתבריז”.

לדבריו, למועדון הייתה תוכנית מגירה למקרה של הסלמה ביטחונית, והיא זו שאפשרה את היציאה המהירה מהמדינה. מהגבול הטורקי טס השוער חזרה לשבדיה, שם התאחד עם אשתו ובתו: “זו הייתה הקלה גדולה. אני חושב שהמשפחה הייתה מודאגת יותר ממני. כשאתה בתוך הסיטואציה אין זמן לחשוב – פשוט אורזים ונוסעים”.

יוהנסון, שהצטרף לטרקטור בספטמבר 2025 וחתם לעונה הנוכחית, הודה כי בימים הקרובים לא יחזור לאיראן: “בזמן הקרוב? בוודאי שלא. יש לי חוזה, אבל אני לא מודאג מהעניין הזה”.