יום שני, 02.03.2026 שעה 13:33
כדורגל עולמי

"ראיתי טילים שאיראן שיגרה, זה כמו בסרטים"

שוער טרקטור האיראנית, מרקו יוהנסון השבדי, בעדות על הבריחה הדרמטית: "יש בסיס צבאי לידנו ושמענו פיצוץ. 30 הדקות הראשונות היו המפחידות ביותר"

|
מרקו יוהנסון (IMAGO)
מרקו יוהנסון (IMAGO)

כמו שקורה במלחמות, התקיפה של ישראל וארה״ב על יעדים באיראן השפיעה גם על הספורט וגרמה, בין היתר, לספורטאים לנסות להימלט מאיראן. שחקני טרקטור האיראנית כבר התכוננו להמריא לדובאי לקראת משחק בליגת האלופות האסייתית מול שבאב אל אהלי, אך במקום זאת מצאו את עצמם בורחים מהמדינה.

אחד מהם הוא השוער השבדי מרקו יוהנסון, שסיפר במולדתו על רגעי הבריחה הדרמטית: “זה לא משהו שאתה רוצה לחוות. רואים דברים כאלה בסרטים. זה מיוחד, אני לא יודע איך להסביר את זה”.

הקבוצה הייתה אמורה לטוס בשבת, אך בעקבות סגירת המרחב האווירי וההפצצות בטהראן - כ-610 ק”מ מתבריז, שם מתגוררים השחקנים - התוכניות השתנו לחלוטין. לדבריו, בזמן ארוחת הבוקר הקבוצתית כבר דיברו על ההפצצות, אך אז נשמע פיצוץ חזק במיוחד.

התקיפות באיראן (IMAGO)התקיפות באיראן (IMAGO)

“יש בסיס צבאי במרחק שישה עד עשרה קילומטרים מאיתנו, וזה לא פיצוץ קטן”, אמר יוהאנסון, “כשהפיצוץ הזה הגיע - פשוט ארזנו מזוודות הכי מהר שאפשר ונכנסנו לרכב”.

יוהנסון, יחד עם מספר שחקנים זרים נוספים, נסע כחמש שעות ברכב עד לגבול טורקיה. במהלך הנסיעה אף ראה בעיניו טילים ששוגרו: “ראינו שניים-שלושה טילים שאיראן שיגרה אחרי שכבר יצאנו לדרך. 30-35 הדקות הראשונות היו המפחידות ביותר, כי עדיין היינו בתבריז כשראינו את הטילים. אחר כך כבר היינו בשטח בטוח יותר”.

מעבר הגבול

כשנשאל האם חשש שלא יצליחו להגיע לגבול, השיב: “כן ולא. ברור שעולה מחשבה כזו, אבל כשחקני כדורגל אנחנו יחסית מוגנים. אני גם חושב שצריך הרבה כדי שיפציצו מטרות נוספות בתבריז”.

לדבריו, למועדון הייתה תוכנית מגירה למקרה של הסלמה ביטחונית, והיא זו שאפשרה את היציאה המהירה מהמדינה. מהגבול הטורקי טס השוער חזרה לשבדיה, שם התאחד עם אשתו ובתו: “זו הייתה הקלה גדולה. אני חושב שהמשפחה הייתה מודאגת יותר ממני. כשאתה בתוך הסיטואציה אין זמן לחשוב – פשוט אורזים ונוסעים”.

יוהנסון, שהצטרף לטרקטור בספטמבר 2025 וחתם לעונה הנוכחית, הודה כי בימים הקרובים לא יחזור לאיראן: “בזמן הקרוב? בוודאי שלא. יש לי חוזה, אבל אני לא מודאג מהעניין הזה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */