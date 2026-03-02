"הראש בישראל, שוברים את הראש איך לחזור"

נבחרת ישראל בכדורסל השלימה אתמול (ראשון) ניצחון שני על נבחרת קפריסין במסגרת מוקדמות אליפות העולם, אך השמחה המקצועית התחלפה במהירות בדאגה לוגיסטית וביטחונית. בשל המלחמה מול איראן וחיזבאללה וסגירת השמיים בישראל, חלק מחברי המשלחת והשחקנים מצאו את עצמם "תקועים" באי השכן.

עמוס פרישמן, יו"ר איגוד הכדורסל, נמצא עם הנבחרת בקפריסין ומתמודד עם סיטואציה חסרת תקדים. בראיון ל-ONE הוא מדבר על הניצחונות, הדאגה למשפחות בבית, והתוכניות להמשך העונה בצל חוסר הוודאות.

עמוס, באיזה תחושות אתם אחרי המשחקים נגד קפריסין? אתם תקועים שם.

"נחלק לשניים. קודם כל, אני שמח שניצחנו את המשחקים האלה, שזה היה חובה וברור. קפריסין לא הייתה יריבה ברמה גבוהה ועשינו את העבודה. יחד עם זאת, זו סיטואציה מורכבת לכולם פה. הראש עם המשפחות בארץ, אנחנו צמודים לטלוויזיה. כל אחד רוצה לחזור כמה שיותר מהר".

שחקני נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)

ראינו שהבסיס האמריקאי בקפריסין הופצץ. שמעתם משהו?

"רק קראנו מהתקשורת. זה הצחיק אותנו שהעיפו לפה טילים, זה ממש לא הפריע. אנחנו יותר מוטרדים מאיך מחזירים את כל הנבחרת לארץ, חלק מהשחקנים חזרו לקבוצות שלהם. אנחנו שוברים את הראש יחד עם משרדי הממשלה".

“כל האופציות עוברות באוויר, סיטואציה לא פשוטה”

חשבתם על שייט? אולי על שחייה (צוחק)?

"אני יכול להגיד לך שכל האופציות עוברות באוויר. קוראים שיש ספינות שיוצאות, טיסות ליעדים כאלה ואחרים. אין לנו כרגע משהו ביד, מבינים שהשדה סגור עד יום שישי לפחות. סיטואציה לא נעימה ולא פשוטה, אבל בסדר, אנחנו נתמודד".

כששמעתם שהשדה נסגר, כמה זה מטריד שאתם יושבים במלון בקפריסין ואני מניח לא יכולים לצאת בגלל עניין הביטחון ולא יכולים לחזור לארץ כרגע?

"תראה, זו בכלל סיטואציה מוזרה ששלושה שחקנים כבר הטסנו לארץ ואז רגע לפני הנחיתה הם עשו סיבוב וחזרו. אחר כך הפועל תל אביב ביקשה שנטיס את השחקנים שלהם לסופיה ושם יפגשו אותם. זו סיטואציה מורכבת. מנהל הנבחרת מוטי דניאל וכל הצוות עושים עבודה נהדרת. נשארנו פה וחמישה או שישה שחקנים יחד איתנו".

ים מדר (IMAGO)

זה בכלל לא שגרתי שהייתם צריכים לחלק את המשחקים בין שחקני הפועל ומכבי ת"א. איך הייתה הסיטואציה המורכבת הזאת של נבחרת א' ונבחרת ב'?

"זו הייתה סיטואציה מאוד מורכבת. זו גם פעם ראשונה שיצאנו משלחת של 16-17 שחקנים. ידענו את הסיפור עם השחקנים של הפועל ומכבי, אבל ידענו להתמודד עם זה כמו שצריך".

“המצב מסובך, אבל אנחנו בתמונת העלייה למונדובאסקט”

בגלל הסיטואציה מבחינת מצב הנבחרת, נצטרך לגנוב ניצחון מול אחת הנבחרות החזקות כדי להשאיר סיכוי לעלות למונדובאסקט.

"כן, זה לא פשוט. המצב מסובך. אנחנו בתמונה, חד משמעית, אבל זו משימה קשה".

אריאל בית הלחמי (IMAGO)

את מי אתה חושב שנוכל לנצח?

“זה מאוד תלוי. אני מקווה שנוכל להעמיד את הסגל הכי טוב שאפשר ואם זה יקרה נוכל לנצח את כולם. לדעתי צריך לכוון למשחק נגד קרואטיה. משימה לא פשוטה".

סגל הכי חזק זה כולל שחקני NBA.

"כן, זה כולל לפחות את דני אבדיה, את בן שרף אני לא יודע כרגע אם ישחררו בגלל ליגת הקיץ, אנחנו עובדים על זה. אנחנו צריכים לעשות את המקסימום שכל הסגל יהיה".

דני אבדיה (רויטרס)

”אם המלחמה תתארך, יצטרכו להיות התאמות”

יש לכם תוכנית באיגוד הכדורסל לגבי המשך העונה?

"קבענו תאריך היפותטי לחזרה לפעילות בסוף חודש מרץ. אנחנו מדברים על ליגה לאומית, ליגת העל לא בתחום האחריות שלנו".

איך אתה רואה את הסיטואציה? לקצר את העונה?

"התוצאות של המשחקים צריכות להיקבע על המגרש. אם המלחמה תתארך, בוודאי שצריכות להיות התאמות".

אנחנו יכולים לשכוח להרבה זמן על חזרת המשחקים הבינלאומיים לארץ.

”תראה, אני שוחחתי עם נשיא פיב"א גם אתמול וגם שלשום, לא רוצה להגיד בוודאות שלא, כי אם המלחמה תיגמר במרץ אולי יבינו שיש שקט ונוכל להחזיר את המשחקים בקיץ. בוא נגיד שזה לא קידם אותנו לשום מקום".