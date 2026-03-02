יום שני, 02.03.2026 שעה 12:22
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"מקווה שהמלחמה תסתיים מהר ואז אוכל לחזור"

מאמן מכבי ת"א, רוני דיילה, שיטוס ליוון להתאחד עם משפחתו: "נוסע הביתה כדי לדאוג לה. מקווה שאוכל לחזור ולהשלים את העבודה. המועדון היה פנטסטי"

|
רוני דיילה (רדאד ג'בארה)
רוני דיילה (רדאד ג'בארה)

מאמן מכבי ת”א, רוני דיילה, עזב לפחות זמנית את ישראל הלילה (בין ראשון לשני) ביחד עם יתר הצוות המקצועי ומרבית הזרים, באוטובוס למצרים. בראיון בנורבגיה הוא סיפר על המצב בצל המלחמה עם איראן והאזעקות הרבות לנוכח ירי הטילים לעבר ישראל.

“אני נוסע הביתה כדי לדאוג למשפחה ולהיות מחוץ לאזור הסכנה”, אמר דיילה, “אני מקווה שהמלחמה תסתיים במהירות, כדי שהנזק יהיה מינימלי וכדי שהכדורגל יוכל לחזור - ואז אוכל לחזור ולהשלים את העבודה”.

דיילה שמונה לתפקידו רק בסוף ינואר, התייחס למצב הביטחוני והשפעתו, וסיפר בנורבגיה: “הכדורגל מושבת ואין אימונים. זו הייתה חוויה נהדרת עד שהמלחמה פרצה. עכשיו הדבר החשוב ביותר הוא לדאוג למשפחה”.

”הרגשתי בטוח ומטופל היטב”

המאמן הנורבגי סיפר כי המועדון הציע לכל השחקנים ואנשי הצוות הזרים אפשרות לעזוב את המדינה לנוכח ההסלמה. “המועדון היה פנטסטי, הרגשתי בטוח ומטופל היטב, אבל המשפחה כמובן הייתה מודאגת”, הוסיף.

רוני דיילה (חגי מיכאלי)רוני דיילה (חגי מיכאלי)

כידוע, המרחב האווירי סגור בישראל מאז תחילת התקיפות של צה"ל והצבא האמריקאי באיראן ביום שבת בבוקר. בשל כך, דיילה יעשה את דרכו באוטובוס למצרים, ומשם יטוס ליוון כדי להתאחד עם בני משפחתו.

אגב, בצירוף מקרים, בני משפחתו שביקרו אותו במהלך חופשה, חזרו לביתם ביום שישי - יום לפני פרוץ הלחימה.

