"מקווה שהמלחמה תסתיים מהר ואז אוכל לחזור"

מאמן מכבי ת”א, רוני דיילה, עזב לפחות זמנית את ישראל הלילה (בין ראשון לשני) ביחד עם יתר הצוות המקצועי ומרבית הזרים, באוטובוס למצרים. בראיון בנורבגיה הוא סיפר על המצב בצל המלחמה עם איראן והאזעקות הרבות לנוכח ירי הטילים לעבר ישראל.

“אני נוסע הביתה כדי לדאוג למשפחה ולהיות מחוץ לאזור הסכנה”, אמר דיילה, “אני מקווה שהמלחמה תסתיים במהירות, כדי שהנזק יהיה מינימלי וכדי שהכדורגל יוכל לחזור - ואז אוכל לחזור ולהשלים את העבודה”.

דיילה שמונה לתפקידו רק בסוף ינואר, התייחס למצב הביטחוני והשפעתו, וסיפר בנורבגיה: “הכדורגל מושבת ואין אימונים. זו הייתה חוויה נהדרת עד שהמלחמה פרצה. עכשיו הדבר החשוב ביותר הוא לדאוג למשפחה”.

”הרגשתי בטוח ומטופל היטב”

המאמן הנורבגי סיפר כי המועדון הציע לכל השחקנים ואנשי הצוות הזרים אפשרות לעזוב את המדינה לנוכח ההסלמה. “המועדון היה פנטסטי, הרגשתי בטוח ומטופל היטב, אבל המשפחה כמובן הייתה מודאגת”, הוסיף.

רוני דיילה (חגי מיכאלי)

כידוע, המרחב האווירי סגור בישראל מאז תחילת התקיפות של צה"ל והצבא האמריקאי באיראן ביום שבת בבוקר. בשל כך, דיילה יעשה את דרכו באוטובוס למצרים, ומשם יטוס ליוון כדי להתאחד עם בני משפחתו.

אגב, בצירוף מקרים, בני משפחתו שביקרו אותו במהלך חופשה, חזרו לביתם ביום שישי - יום לפני פרוץ הלחימה.