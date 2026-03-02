אריאל המשיך לברלין, אטקינס טס עם הפועל ת"א

קפטן מכבי רמת גן, אדם אריאל, ממצטייני משחק הניצחון אמש (ראשון) של נבחרת ישראל 54:83 על קפריסין, לא חוזר כרגע לישראל. הוא המשיך מקפריסין למשפחתו בברלין.

דריון אטקינס שבתחילת המלחמה העדיף להישאר בישראל, שינה את החלטתו ויצא עם אשתו ושני ילדיהם לבלגרד. הוא הצטרף להפועל תל אביב בדרך לבלגרד. אטקינס מתעתד להצטרף בבלגרד לזרים אחרים שהמנהלת מתכננת להוציא בקרוב.

קרופורד ורונאלדו סגו בארה”ב

דרו קרופורד ורונאלדו סגו שוהים בארצות הברית. ז'ורדאן ניקוליס שוהה בלונדון. אלה יצאו לחופשה קצרה אחרי המשחק הביתי עם הפועל ירושלים.