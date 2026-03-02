יום שני, 02.03.2026 שעה 11:55
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

אריאל המשיך לברלין, אטקינס טס עם הפועל ת"א

קפטן מכבי ר"ג המשיך ממשחק הנבחרת בקפריסין למשפחתו שבגרמניה. הפורוורד החליט לעזוב בסוף ויצא עם האדומים לבלגרד. קרופורד ורונאלדו סגו בארה"ב

|
אדם אריאל (איגוד הכדורסל)
אדם אריאל (איגוד הכדורסל)

קפטן מכבי רמת גן, אדם אריאל, ממצטייני משחק הניצחון אמש (ראשון) של נבחרת ישראל 54:83 על קפריסין, לא חוזר כרגע לישראל. הוא המשיך מקפריסין למשפחתו בברלין.

דריון אטקינס שבתחילת המלחמה העדיף להישאר בישראל, שינה את החלטתו ויצא עם אשתו ושני ילדיהם לבלגרד. הוא הצטרף להפועל תל אביב בדרך לבלגרד.  אטקינס מתעתד להצטרף בבלגרד לזרים אחרים שהמנהלת מתכננת להוציא בקרוב.

קרופורד ורונאלדו סגו בארה”ב

דרו קרופורד ורונאלדו סגו שוהים בארצות הברית. ז'ורדאן ניקוליס שוהה בלונדון. אלה יצאו לחופשה קצרה אחרי המשחק הביתי עם הפועל ירושלים.

