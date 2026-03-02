כרגע הזרים של הפועל ירושלים נשארים בישראל

הפועל ירושלים ממשיכה לנסות ולשמור על שגרה מסוימת בתוך המצב הביטחוני המורכב, כשהמועדון מהבירה מקדיש בימים האחרונים מאמצים כבירים לליווי השחקנים הזרים, השוהים בבתיהם.

השחקנים עברו תדרוכים מפורטים על הנחיות פיקוד העורף וקיבלו הסברים על המתרחש, כאשר המערך הפסיכולוגי והצוות המקצועי של המועדון מלווים אותם באופן צמוד ואישי. בירושלים מבינים היטב את המורכבות עבור הזרים, שחווים מציאות שונה לחלוטין מזו שהכירו לפני הגעתם לישראל.

חשש כן, עזיבה לא

על אף שחלק מהשחקנים הזרים הביעו חשש מסוים בעקבות האזעקות והדי הפיצוצים שנשמעו בסביבת ירושלים, במועדון מבהירים כי איש מהם לא ביקש לעזוב את הארץ. עובדי המועדון נמצאים בקשר רציף עם השחקנים וערים למצבם המנטלי בכל רגע נתון.

“אנחנו נמצאים בשיח מתמיד עם השחקנים הזרים ומשפחותיהם, הם מבינים את המצב ועטופים מכל עבר”, אמרו בירושלים. “אין שום כוונה למלט שחקנים, אנחנו פועלים יחד כמשפחה אחת ובטוחים שגם הקהל שלנו ימצא דרכים לעודד את השחקנים הזרים”.

אזרחים תופסים מחסה בירושלים (IMAGO)

שומרים על כושר לקראת החזרה

בתוך כך, הצוות המקצועי כבר פועל כדי לשמר את רמת הכושר הגופני של הקבוצה. לכלל שחקני הסגל נשלחה תוכנית אימונים אישית ומפורטת המותאמת לביצוע בקרבת הבית, זאת במטרה לשמור על כשירות פיזית גבוהה ככל הניתן בהתאם למגבלות.

התוכנית משלבת ריצות והיבטים שונים של אימוני כוח, כדי להבטיח שהשחקנים יהיו מוכנים לחזרה לפעילות ברגע שהמצב יאפשר זאת. במועדון מבינים כי ביום שאחרי, הקבוצות שיגיעו מוכנות יותר מבחינה פיזית ומנטלית יהנו מיתרון משמעותי.

חיבור לאוהדים גם בימים מורכבים

מעבר להיבט המקצועי, בהפועל ירושלים שמים דגש רב על הקשר עם הקהל האדום שחור בימים אלו. המועדון הודיע על פתיחת קו סיוע מיוחד עבור אוהדי הקבוצה שגויסו למילואים וכן עבור אוהדים החשים מצוקה בעקבות האירועים.

במועדון הוסיפו: “הלב שלנו עם האוהדים בחזית ובבית. שולחים חיזוק לכוחות הביטחון ומקווים ושנוכל לחזור לשחק כדורגל עם קהל ביציעים במהרה”.