יום שני, 02.03.2026 שעה 11:20
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
3713-3315הפועל לוד1
3514-3215הפועל מחנה יהודה2
3214-4215מכבי עמישב פ"ת3
3213-2115בית"ר ר"ג4
2520-2715הכח עמידר ר"ג5
2417-2215הפועל קרית אונו6
2320-2415הפועל הוד השרון7
1923-2315בית"ר כפ"ס8
1826-2415בית"ר ת"א חולון9
1824-2115מ.ס. בני יפו אורתודוקסים10
1520-1814א.ס חולון מור 11
1421-1215בית"ר פ"ת12
1438-1515מכבי כפר יונה 13
1122-1815עירוני בית דגן14
734-1514הפועל כפר קאסם15
441-1315בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
358-3215מ.כ. שדרות1
3212-3015עירוני בית שמש2
2816-3215מ.ס. שיכון המזרח3
2717-3915עירוני אשקלון4
2712-3115מ.ס. רמלה5
2718-2915בני אילת6
2621-2115בני אשדוד7
2522-3315מכבי נתיבות8
2326-4515הפועל שגב שלום9
2318-3715מ.כ. ערד10
2123-3215הפועל ירוחם11
2019-2215איחוד צעירי אבו גוש 12
1232-1915בית"ר קרית גת13
645-1615מכבי באר יעקב 14
553-2015מכבי ב"ש15
098-215מכבי שעריים16

נשיאות ביה"ד תחליט: באר יעקב תיחשב כיורדת?

ההתאחדות לכדורגל העבירה אתמול את תגובתה בדבר חישוב הקבוצה במניין היורדות בליגה ב' דרום ב'. בארגון ביקשו לקבל את עמדת הקבוצות, שתומכות בעניין

|
כדורגל (לילך וויס-רוזנברג)
כדורגל (לילך וויס-רוזנברג)

הכדור בידיים של נשיאות בית הדין, בדבר ההחלטה האם להחשיב את מכבי באר יעקב במניין היורדות בליגה ב' דרום ב' או לא. אתמול (ראשון) ההתאחדות לכדורגל העבירה באופן רשמי את עמדתה בנושא, כשהמטרה היא להיות הוגנת כלפי הקבוצות ובגדול – בתגובתה ציינה כי מקבלת את עמדת הקבוצות (13) שביקשו לאשר את באר יעקב במניין היורדות.

כזכור, מכבי באר יעקב, במדיה שיחק, בין היתר, הזמר אייל גולן, תחת ניהולו המקצועי של ניסן יחזקאל, לא יכולה הייתה לעמוד יותר בהתחייבויותיה ועל כן החליטה הקבוצה, מליגה ב' דרום ב', כי היא מתפרקת כבר במסגרת המחזור ה-19 בליגה, כשבהתאם להוראת השעה, התקפה לעונה הנוכחית, ככל שקבוצה מפסיקה פעילות עד למחזור ה-20, לא נחשבת כיורדת לליגה תחתונה.

עתירה הוגשה בנושא ובהתאחדות לכדורגל, טרם תגובתה לבקשה והצגת עמדתה בפני בית הדין העליון, ביקשה ממועדוני ליגה ב' דרום ב' התייחסות ואת עמדתן בדבר הבקשה להחשיב את קבוצת מכבי באר יעקב במניין היורדות – כלומר מקומות 15 ו-16. בפועל, באם נשיאות בית הדין תאשר הבקשה – מקום 15 ירד אוטומטית לליגה ג'.

מה צפויה להיות החלטת בית הדין?

13 קבוצות ציינו בהתייחסותן כי מבחינתן יש להחשיב את מכבי באר יעקב במניין היורדות לעונה הנוכחית, חרף הוראת השעה, ובשיקולים שונים. הפועל אשקלון ועירוני בית שמש לא הגיבו ולא התייחסו לנושא. בימים הקרובים נשיאות בית הדין תתכנס לדון בסוגיה ועל פניו, יחד עם תגובת ההתאחדות, שהולכת יד ביד עם הקבוצות, צפויה לאשר את הנושא.

מצב הטבלה כיום הינו כזה: במקום ה-14 נמצאת לה מכבי באר שבע יחד עם תשע נקודות, במקום ה-15 ממוקמת מכבי שערים יחד עם נקודה אחת בלבד ובמקום ה-16 נמצאת מכבי באר יעקב, שהתפרקה טרם המחזור ה-20, כאמור, ולה אפס נקודות, הרי שלא קיימת יותר כחלק מהליגה, עד אשר יוחלט, אם יוחלט, בנשיאות בית הדין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */