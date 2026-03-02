נשיאות ביה"ד תחליט: באר יעקב תיחשב כיורדת?

הכדור בידיים של נשיאות בית הדין, בדבר ההחלטה האם להחשיב את מכבי באר יעקב במניין היורדות בליגה ב' דרום ב' או לא. אתמול (ראשון) ההתאחדות לכדורגל העבירה באופן רשמי את עמדתה בנושא, כשהמטרה היא להיות הוגנת כלפי הקבוצות ובגדול – בתגובתה ציינה כי מקבלת את עמדת הקבוצות (13) שביקשו לאשר את באר יעקב במניין היורדות.

כזכור, מכבי באר יעקב, במדיה שיחק, בין היתר, הזמר אייל גולן, תחת ניהולו המקצועי של ניסן יחזקאל, לא יכולה הייתה לעמוד יותר בהתחייבויותיה ועל כן החליטה הקבוצה, מליגה ב' דרום ב', כי היא מתפרקת כבר במסגרת המחזור ה-19 בליגה, כשבהתאם להוראת השעה, התקפה לעונה הנוכחית, ככל שקבוצה מפסיקה פעילות עד למחזור ה-20, לא נחשבת כיורדת לליגה תחתונה.

עתירה הוגשה בנושא ובהתאחדות לכדורגל, טרם תגובתה לבקשה והצגת עמדתה בפני בית הדין העליון, ביקשה ממועדוני ליגה ב' דרום ב' התייחסות ואת עמדתן בדבר הבקשה להחשיב את קבוצת מכבי באר יעקב במניין היורדות – כלומר מקומות 15 ו-16. בפועל, באם נשיאות בית הדין תאשר הבקשה – מקום 15 ירד אוטומטית לליגה ג'.

מה צפויה להיות החלטת בית הדין?

13 קבוצות ציינו בהתייחסותן כי מבחינתן יש להחשיב את מכבי באר יעקב במניין היורדות לעונה הנוכחית, חרף הוראת השעה, ובשיקולים שונים. הפועל אשקלון ועירוני בית שמש לא הגיבו ולא התייחסו לנושא. בימים הקרובים נשיאות בית הדין תתכנס לדון בסוגיה ועל פניו, יחד עם תגובת ההתאחדות, שהולכת יד ביד עם הקבוצות, צפויה לאשר את הנושא.

מצב הטבלה כיום הינו כזה: במקום ה-14 נמצאת לה מכבי באר שבע יחד עם תשע נקודות, במקום ה-15 ממוקמת מכבי שערים יחד עם נקודה אחת בלבד ובמקום ה-16 נמצאת מכבי באר יעקב, שהתפרקה טרם המחזור ה-20, כאמור, ולה אפס נקודות, הרי שלא קיימת יותר כחלק מהליגה, עד אשר יוחלט, אם יוחלט, בנשיאות בית הדין.