 מזרח 
76%6458-691759דטרויט פיסטונס
68%6410-693260בוסטון סלטיקס
64%6676-701661ניו יורק ניקס
60%7138-735462קליבלנד קאבלירס
57%6875-696461טורונטו ראפטורס
54%7034-704861פילדלפיה 76'
53%6537-654557אורלנדו מג'יק
50%7290-727762אטלנטה הוקס
50%6979-721662שארלוט הורנטס
47%7282-736062מיאמי היט
46%6798-657359מילווקי באקס
44%7407-719762שיקגו בולס
28%7072-650558וושינגטון וויזארדס
27%6922-646760ברוקלין נטס
26%7354-682761אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%6706-728662אוקלהומה ת'אנדר
72%6471-685558סן אנטוניו ספרס
66%6478-682059יוסטון רוקטס
61%7151-740162דנבר נאגטס
60%7158-737362מינסוטה טימברוולבס
58%6534-663259פיניקס סאנס
54%6946-707661גולדן סטייט ווריורס
54%7023-696161לוס אנג'לס לייקרס
48%6425-643958לוס אנג'לס קליפרס
45%7355-717862פורטלנד בלייזרס
38%6969-682360דאלאס מאבריקס
35%7128-694060ממפיס גריזליס
32%7229-691760ניו אורלינס פליקנס
30%7543-712260יוטה ג'אז
24%7499-686162סקרמנטו קינגס

"אבדיה כנראה יחזור בקרוב, לא יכול לחכות לזה"

מאמן פורטלנד שיתף אחרי התבוסה לאטלנטה שהכוכב נמצא בישורת האחרונה של השיקום מהפציעה בגב: "צריכים להיות מוכנים להתאים את עצמינו ולמצוא איזון"

|
דני אבדיה מרוצה (רויטרס)
דני אבדיה מרוצה (רויטרס)

פורטלנד טרייל בלייזרס המשיכה להתקשות ללא דני אבדיה הלילה (בין ראשון לשני) כשספגה תבוסה 135:101 לאטלנטה הוקס. הכוכב הישראלי סוחב פציעה בגבו כבר זמן רב, כשכל פעם שהוא מצליח לחזור הוא מרגיש אותה שוב ונאלץ לנוח לעוד מספר משחקים.

מאמן הקבוצה, טיאגו ספליטר דיבר על התוצאה הרעה: “הריכוז שלנו לא היה קיים היום. הרגשתי שהרגליים של השחקנים כבדות. הם ניסו, אבל לא הצליחו להגיע למקומות שהיו צריכים. לא הצלחנו לעשות ריבאונד כמו שצריך ברבע הראשון”.

ספליטר התייחס לחוסר של הישראלי ושלח רמז למועד חזרתו: “דני כנראה חוזר בקרוב, אז אנחנו צריכים להיות מוכנים להתאים את עצמינו ולמצוא איזון. אני לא יכול לחכות לזה. אנחנו צריכים להתכונן עכשיו למשחק הבא”.

