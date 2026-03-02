"הליגה תחודש בכל הרכב, אי סיום העונה - אסון"

הכדורגל הישראלי שוב מוצא את עצמו בערפל קרב. בעיצומו של חודש מרץ, כשמאחוריו כבר ניסיון מר עם עצירות ליגה בעבר, יו"ר מנהלת הליגות, ארז כלפון, מבהיר בראיון מיוחד ל-ONE כי למרות הימים הקשים שעוברים על המדינה, המטרה ברורה: להחזיר את הכדורגל לכר הדשא בכל מחיר, כדי למנוע קריסה של הענף רגע לפני הישורת האחרונה של העונה וטורניר המונדיאל בקיץ.

ארז, איך אתה רואה את כל הסיטואציה?

"ימים קשים מאוד למדינת ישראל. אני משתתף בצערן של המשפחות שאיבדו את יקיריהן וכמובן מאחל החלמה לפצועים שנמצאים בבתי החולים. אלו ימים מאתגרים מאוד לאזרחי ישראל. אנחנו כמובן מחזקים את צה"ל וצבא ארה"ב בשמירה על ביטחון ישראל ומאחלים להם בהצלחה, וכמובן מקווים שבאמת הסבב הזה יסתיים בניצחון של מדינת ישראל ונוכל לחזור לכדורגל, שהוא משני עקב האירועים הקשים והדרמטיים שבהם אנחנו נמצאים".

איך שזה נראה המערכה הזו הולכת לקחת כמה שבועות, אנחנו בתחילת חודש מרץ ויש מונדיאל באופק, כך שאי אפשר להאריך את הליגה יותר מדי. איך אתה רואה את סיום הליגה? היא תסתיים בכלל?

"אמרתי כל הזמן שתמיד צריך לקחת בחשבון שאם המלחמה תפרוץ שוב, הכל ייעצר. לצערי הרב אנחנו מורגלים במלחמות, וכמו שהיינו מורגלים ב’חרבות ברזל’ וגם בקורונה, שזה משהו אחר, אנחנו כמובן עוקבים אחרי המצב ומקווים מאוד שברגע שיהיה פחות ירי טילים מאיראן, פיקוד העורף יאפשר חזרה למקומות העבודה.

“מכיוון שלכל הליגות המקצועניות יש במגרשי האימונים מקומות מוגנים ומאושרים על ידי פיקוד העורף, בשלב הראשון נוכל להחזיר את האימונים ומיד לאחר מכן את המשחקים. אין ספק שזה יהיה מאתגר, אנחנו במרץ, והתוכנית היא בכל מקרה לסיים את הליגה עד ה-30 במאי כי אז צריך לשחרר את השחקנים למונדיאל. לכן יהיו לנו ימים מורכבים וקשים מאוד, אבל זה משני. נעבור את המלחמה בשלום, אנחנו ערוכים להפעיל את התוכנית הסדורה באופן מיידי".

אור בלוריאן מול איתן אזולאי וגיא מלמד (רדאד ג'בארה)

“אם לא נחדש את הליגה זה יהיה אסון ספורטיבי וכלכלי”

אנחנו שומעים שיש בעלי קבוצות שלוחצים לקיצור העונה.

"אני לא שמעתי על לחץ כזה. אני הבהרתי לכל הקבוצות שמעבר לכך שהן צריכות לעשות הכל כדי לחזק את השחקנים, בטח הזרים שלא מורגלים לזה. עליהן לוודא שלכולם יש מרחבים מוגנים. אתה רואה שכל מי שנמצא במקום מוגן, מעבר לאסון הנורא בבית שמש, אפשר לשמור על החיים של כולם. אני גם אמרתי – ברגע שיהיה אפשר, נחדש את הליגה. אני חושב שרוב הזרים יחזרו, אבל גם אם לא, אנחנו נחדש את הליגה עם הזרים שיחזרו ועם השחקנים שנמצאים פה. אוי לנו אם תהיה לנו אפשרות לחדש את הליגה ולא נעשה את זה, כי אז אנחנו מסכנים כלכלית את כל הקבוצות, גם בלאומית, וכמובן יכולים להוביל לאסון ספורטיבי קשה מאוד עבור הקבוצות שאמורות לצאת לאירופה. לכן נחדש את הליגה בכל הרכב שיהיה פה ברגע שנוכל".

רוב הזרים עזבו, גם אם חלק ירצו לחזור זה לא יהיה פשוט בגלל מצב הטיסות.

“זה יהיה מורכב ומאוד קשה. כמובן שניתן זמן לקבוצות להחזיר את הזרים שעזבו, אבל בסופו של דבר נצטרך לתת את האור הירוק לחידוש המשחקים. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי להחזיר את הליגה ברגע שזה יתאפשר מבחינה ביטחונית, וזה מה שנעשה”.

קינגס קאנגווה מול טימוטי מוזי (מרטין גוטדאמק)

אתה יודע, בכל הימים שאין אימונים, השחקנים יצטרכו זמן לחזור לכושר.

”גם בקורונה אמרו לי, ואני מזכיר לך שאז לא התאמנו מעל חודשיים, שצריך הרבה זמן, ובסוף קבענו פרק זמן של שלושה שבועות. פה כולם התאמנו ושיחקו עד יום שישי האחרון. אני מעריך ומקווה שזמן ההיערכות יהיה הרבה יותר קצר, ואנחנו ניתן זמן קצר, אין מה לעשות, כדי לעמוד בלוחות הזמנים של מרץ, אפריל ומאי”.

“סיבוב אחד בפלייאוף העליון? זו האופציה האחרונה”

יש אפשרות שתעשו רק סיבוב אחד בפלייאוף העליון?

"זאת כרגע אופציה אחרונה בתוכנית לחידוש הליגה. נגיע אליה רק במקרה קיצון, ואז נשב ונחשוב על דברים כאלה. כרגע זה לא על סדר היום. רק אם יהיה עוד חודש של טילים או יותר נשקול זאת. אנשי המנהלת עובדים מסביב לשעון. יהיו שני משחקים בשבוע, נמצא פתרונות גם מבחינת אצטדיונים. זו משימה מורכבת, אבל נדע לעמוד בה. הקבוצות מבינות שנעשה הכל כדי לסיים את הליגה, גם אם בהתחלה זה יהיה ללא קהל”.

תבקשו פיצוי כספי מהמדינה?

"אני אף פעם לא פונה לקבל פיצוי בזמן מלחמה. משרד האוצר ומשרד הספורט היו מאוד הוגנים איתנו בפעמים הקודמות ואני לא חושב שזה נכון לבקש פיצוי כרגע. קודם כל נתחיל את הליגה ואז נראה. אני רגוע שנוכל לקבל מה שנצטרך”.

דן ביטון מול דור פרץ ואיסוף סיסוקו (מרטין גוטדאמק)

מה מבחינתך התרחיש הכי גרוע שיכול להיות?

”שלא נוכל לחדש את הליגה בכלל. אני מקווה מאוד שלא נגיע לכך. בימים הקרובים נבין לאן זה הולך. אני סומך על צה”ל ועל צבא ארצות הברית”.

“עדיף לשחק בלי קהל בשלב הראשון מאשר לא לשחק בכלל”

אז יש אפשרות ממשית של חידוש ליגה בלי קהל?

"בוודאי. אם פיקוד העורף יאשר לחזור בלי קהל, נעשה זאת בשלב הראשון. אחרי זה נגדיל את כמות הקהל לאט לאט בהתאם למצב הביטחוני. המטרה העליונה היא לסיים את הליגה על כר הדשא”.

להחזיר ליגה בלי קהל זה לא פתרון אידיאלי, כבר ראינו את זה בעבר.

”אני מסכים איתך, אבל יש אופציה גרועה ואחת גרועה יותר. לא לסיים את הליגה זה אסון כלכלי לכל הקבוצות. כרגע הליגה מעבירה להן את התמלוגים על חודש מרץ. המטרה היא קודם כל להחזיר את המשחקים ואחר כך למצוא פתרונות כדי להחזיר גם את הקהל. 15 אלף איש מכל הסוגים מתפרנסים מהענף הזה, ואנחנו מחויבים להחזיר את הליגה בשבילם. ברגע שנחזור לשחק נאפשר לאוהדים קצת אסקפיזם לראות משחקים בטלוויזיה ולא רק חדשות ומלחמה".