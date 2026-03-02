יום שני, 02.03.2026 שעה 10:20
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

לוני ווקר: זה משוגע, לא ראיתי הכל עד עכשיו

כוכב מכבי ת"א עדכן על מצבו בדובאי בסטורי בצל הירי של איראן גם לשם: "לא אכנס לפרטים על הסיפורים שראיתי או מה שהתמודדתי איתו, אבל אני בסדר"

|
לוני ווקר (שחר גרוס)
לוני ווקר (שחר גרוס)

המלחמה עם איראן ממשיכה להשפיע על הספורט ובפרט על הספורטאים הזרים שמשחקים בישראל. הזרים של מכבי ת"א בכדורסל, למשל, הגיעו לדובאי, אבל איראן תקפה גם במפרץ, כך שמדובר בסיטואציה לא קלה עבור מי שלא רגילים למצב הזה. בינתיים לוני ווקר עדכן על מצבו בווידאו שהעלה לסטורי באינסטגרם שלו.

“זה 10:30 בדובאי, היום השלישי או הרביעי", אמר ווקר בווידאו, “זה משוגע, באמת, ולא ראיתי את הכל עד עכשיו. לא אכנס לפרטים על כל הסיפורים שראיתי או מה שהתמודדתי איתו, אבל בסך הכל אני בסדר. מעריך את מי שבודק אם אני בסדר ומוודא שאני בטוב. תדעו שאני בסדר כמו תמיד, הסיבה שאני ככה היא בגלל שמי שלמעלה תמיד דואג לי".

ווקר הוסיף: “אני מתפלל ומדבר איתו והוא מדבר איתי בחזרה ודואג שאשאר מוגן בטוב, ברע ובמכוער. המשיכו להתפלל, להתקשר ותאהבו את הקרובים שלכם. אני במצב טוב ואמשיך להיות כך".

”אוהב את כולכם, הישארו חזקים”

ווקר גם כתב על הווידאו: “אוהב את כולכם, הישארו חזקים. תוודאו שאתם מחבקים את המשפחה שלכם בבית, תחלקו אהבה בשבילי שם בבית. לאלוהים יש תוכניות גדולות יותר עבורנו".

