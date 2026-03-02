לוני ווקר: זה משוגע, לא ראיתי הכל עד עכשיו

המלחמה עם איראן ממשיכה להשפיע על הספורט ובפרט על הספורטאים הזרים שמשחקים בישראל. הזרים של מכבי ת"א בכדורסל, למשל, הגיעו לדובאי, אבל איראן תקפה גם במפרץ, כך שמדובר בסיטואציה לא קלה עבור מי שלא רגילים למצב הזה. בינתיים לוני ווקר עדכן על מצבו בווידאו שהעלה לסטורי באינסטגרם שלו.

“זה 10:30 בדובאי, היום השלישי או הרביעי", אמר ווקר בווידאו, “זה משוגע, באמת, ולא ראיתי את הכל עד עכשיו. לא אכנס לפרטים על כל הסיפורים שראיתי או מה שהתמודדתי איתו, אבל בסך הכל אני בסדר. מעריך את מי שבודק אם אני בסדר ומוודא שאני בטוב. תדעו שאני בסדר כמו תמיד, הסיבה שאני ככה היא בגלל שמי שלמעלה תמיד דואג לי".

ווקר הוסיף: “אני מתפלל ומדבר איתו והוא מדבר איתי בחזרה ודואג שאשאר מוגן בטוב, ברע ובמכוער. המשיכו להתפלל, להתקשר ותאהבו את הקרובים שלכם. אני במצב טוב ואמשיך להיות כך".

”אוהב את כולכם, הישארו חזקים”

ווקר גם כתב על הווידאו: “אוהב את כולכם, הישארו חזקים. תוודאו שאתם מחבקים את המשפחה שלכם בבית, תחלקו אהבה בשבילי שם בבית. לאלוהים יש תוכניות גדולות יותר עבורנו".