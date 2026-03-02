ייכנס במונדיאל? פיפ"א חושבת על 'חוק ויניסיוס'

מה שקרה בין ג’אנלוקה פרסטיאני לוויניסיוס במהלך המשחק בפלייאוף ליגת האלופות ממשיך להטריד. ב-17 בפברואר, במהלך ההתמודדות בין בנפיקה לריאל מדריד, השחקן הברזילאי טען כי הארגנטינאי קרא לו “קוף”. מיד לאחר מכן, השופט הפעיל את הפרוטוקול האנטי-גזעני, עצר את ההתמודדות למספר דקות, ובאופן אוטומטי התפתח דיון נרחב ברשתות.

שבועיים עברו והנושא עדיין מדובר. לאחרונה, ז'וזה מוריניו ביקש לכבד את זכות החפות, והדגיש: "אני לא רוצה ללבוש את החולצה הלבנה של ריאל מדריד ולא את האדומה של בנפיקה. אני לא עורך דין, אבל גם לא בור. האם זכות החפות היא זכותו של כל אדם או לא?", אם כי הוא הבהיר, כי במקרה שיתברר כי פרסטיאני העליב את ויניסיוס בצורה גזענית, "לא אסתכל עליו באותו אופן יותר וזה נגמר איתי".

הפיתרון של אינפנטינו

אחד מהקשיים להוכיח האם הארגנטינאי פעל בגזענות כלפי ויניסיוס, הוא שהוא כיסה את פיו עם החולצה בעת שפנה אליו. ונראה שפיפ”א כבר בחרה את הנוסחה כדי למגר מצבים מסוג זה. ג’אני אינפנטינו הצהיר אתמול (ראשון) כי: "אם שחקן מכסה את פיו ואומר משהו, ואם הדבר נושא עמו הערה גזענית, אז הוא חייב להיות מורחק. צריך להניח שהוא אמר משהו שלא היה צריך לומר, אחרת לא היה צריך לכסות את פיו".

פרסטיאני ו-ויניסיוס (IMAGO)

הכוונה של אינפנטינו היא להטמיע את הרעיון במונדיאל 2026: "אני פשוט לא מבין. אם אין לך מה להסתיר, אתה לא מכסה את פיך כשאתה אומר משהו. זה כל הסיפור. אלה צעדים שאנחנו יכולים וחייבים לאמץ אם אנחנו רוצים לקחת ברצינות את המאבק שלנו בגזענות".