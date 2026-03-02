יום שני, 02.03.2026 שעה 10:23
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
61-32ניו יורק רד בולס1
41-42נאשוויל2
42-32ניו יורק סיטי3
32-42שיקאגו פייר4
31-22סינסינטי5
31-12די.סי. יונייטד6
35-42אינטר מיאמי7
15-42קולומבוס קרו8
14-12שארלוט9
03-12פילדלפיה יוניון10
06-32אורלנדו סיטי11
06-22טורונטו12
05-12ניו אינגלנד רבולושן13
04-02אטלנטה יונייטד14
08-02מונטריאול15
 מערב 
60-72סן דייגו אפ.סי1
60-52סן חוזה ארת'קווייקס2
60-52FC לוס אנג'לס3
60-42ונקובר ווייטקאפס4
41-42לוס אנג'לס גלאקסי5
42-32מינסוטה יונייטד6
42-32אוסטין7
42-32דאלאס8
32-32סיאטל סאונדרס9
32-22ריאל סולט לייק10
32-22 קולורדו ראפידס11
34-32פורטלנד טימברס12
33-22יוסטון דינמו13
13-12סנט לואיס סיטי14
15-22קנזס סיטי15

"רוצים חתימה?": העקיצה של מסי אחרי הצמד

בפיגור 2:0 בדרבי מול אורלנדו, כוכב אינטר מיאמי ניגש לספסל היריבה והתלונן, החליף דברים עם מאמנה, ואחרי ה-2:4 הוא סגר את החשבון עם תנועת חתימה

|
ליאו מסי והעקיצה (רויטרס, צילום מסך)
ליאו מסי והעקיצה (רויטרס, צילום מסך)

בימים שליאו מסי עוד שיחק בברצלונה, היריבות שלה ידעו כלל חשוב: לא כדאי להרגיז אותו. כי עד כמה שהפרעוש היה טוב, הגירסא העצבנית שלו קיבלה שדרוג. מאמן אורלנדו סיטי, אוסקר פארחה, כנראה לא קיבל את העדכון והלילה (בין ראשון לשני) הפרעוש סגר איתו חשבון בדרך למהפך גדול ו-2:4 של אינטר מיאמי בדרבי של פלורידה ב-MLS.

מיאמי כבר מצאה את עצמה בפיגור 2:0 בדקה ה-24 והוא נשמר עד המחצית. מסי פחות התחבר לתוצאה ובתוספת הזמן של המחצית הראשונה הוא ניגש לעבר הספסל של אורלנדו והתלונן על דבר מה, באותם רגעים הוא גם נראה בחילופי דברים עם פארחה תוך כדי שהוא ממשיך לבוא בטענות לספסל היריבה.

ואז הגיעה ההפסקה, ובמחצית השנייה מיאמי עשתה קאמבק, מטאו סילבטי צימק, מסי השווה, טלאסקו סגוביה השלים את המהפך בדקה ה-85 והפרעוש הבטיח את הניצחון. אלוף העולם סגר את המשחק עם צמד גדול בשערים מחוץ לרחבה.

ליאו מסי (רויטרס)ליאו מסי (רויטרס)

אחרי השער השני שלו, מסי נראה חוגג ואז עוקץ את פארחה, כך לפי התיעוד. מספר 10 עשה בידו תנועה של חתימה ואמר לעבר ספסל אורלנדו: “רוצים חתימה?”.

מסי מתקרב לז’וניניו

אגב, במהלך המשחק מסי הגיע ל-70 שערים בכדורים חופשיים בקריירה והוא הולך ומתקרב לשיא כל הזמנים. כרגע לפניו רק ז’וניניו פרנמבוקנו (72), רוברטו דינמיטה (75) ומרסליניו קריוקה (78). אגב, כריסטיאנו רונאלדו מאחור עם 63.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */