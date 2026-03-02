יום שני, 02.03.2026 שעה 09:01
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3041-3426סביליה11
3042-2726ג'ירונה12
2939-2726ולנסיה13
2929-2025חטאפה14
2732-2325ראיו וייקאנו15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

"הייתי מהמר על קרבחאל לפני אלכסנדר ארנולד"

אקס ריאל וחטאפה, מיגל טורס, לפני המשחק הערב ב-22:00 (חי בערוץ ONE): "לאפורטה? ריאל לא צריכה להיות כלי שיעזור לו לנצח בבחירות". רודריגו חוזר

|
דני קרבחאל וטרנט אלכסנדר ארנולד (רויטרס)
דני קרבחאל וטרנט אלכסנדר ארנולד (רויטרס)

“מבחינתי דני קרבחאל מועדף על פני טרנט אלכסנדר ארנולד", כך אמר שחקן העבר מיגל טורס, שגדל בריאל מדריד ושיחק גם בחטאפה, בראיון לקראת הדרבי ביניהן שייערך הערב (שני, 22:00, שידור חי בערוץ ONE).

כידוע, סוגיית המגן הימני מעסיקה את התקשורת במדריד לאור היעדר הדקות שמקבל קרבחאל, למרות מעמדו, תחת אלברו ארבלואה, ששיחק כמגן ימני. גם טורס היה מגן ימני והוא אמר בראיון לעיתון ‘אס’: “אני לא מבין איך דני לא מקבל יותר הזדמנויות מאז שחזר מהפציעה. כשהוא על המגרש, מעבר ליכולת המקצועית שלו, הקבוצה משתפרת בגלל הדמות שלו כקפטן. הניסיון והאיכות שלו אינם מוטלים בספק.

"הייתי מהמר בבירור על קרבחאל לפני טרנט, לפחות לכמה משחקים רצופים כדי להעריך אותו טוב יותר. כשקרבחאל משחק, הקבוצה מרגישה יציבה יותר. לפעמים זה לא רק עניין של יכולת טכנית, אלא מנהיגות והשפעה על חדר ההלבשה”.

מיגל טורס (מימין) בימיו כשחקן (La Liga)מיגל טורס (מימין) בימיו כשחקן (La Liga)

המתקפה על לאפורטה וההשוואה לפרס

בהמשך הראיון התייחס טורס לדבריו של ז’ואן לאפורטה שרץ בבחירות לקדנציה נוספת כנשיא ברצלונה וטען לאחרונה כי ריאל מדריד “ממנה שופטים כבר 70 שנה”. שחקן העבר אמר על כך: “זו אמירה שגויה ומנותקת מהמציאות. שמעתי אותו אומר שהוא מתכוון לנהל קמפיין בפרופיל נמוך, אבל אני לא רואה שזה המצב. לא צריך לנער יותר מדי את העץ של מערכת השיפוט, שגם כך נמצאת תחת לחץ. ריאל מדריד לא צריכה להיות כלי שיעזור ללאפורטה לנצח בבחירות”.

כשנשאל האם יש דמיון בין לאפורטה לנשיא הבלאנקוס, פלורנטינו פרס, השיב בצורה ברורה: “בשום דבר. אם לברצלונה הייתה דמות כמו פלורנטינו פרס בנשיאות, היא הייתה היום ברמה הרבה יותר גבוהה. היא הייתה צומחת הרבה יותר עם מישהו כמוהו מאשר עם לאפורטה”.

טורס הוסיף על ריאל: "יש תחושה לא נוחה אצל האוהדים – הם לא יודעים איך הקבוצה תגיב בכל משחק. חוסר העקביות הזה פוגע בסיכויי ההצלחה בליגה. אדר מיליטאו? כשהוא ב-100% הוא בלתי ניתן לערעור, אבל יש סימני שאלה לגבי היציבות הפיזית שלו. רכש? המדיניות התמקדה בפרופילים פיזיים, אבל חסרים שחקנים שיידעו לנהל משחק. האידיאלי היה ויטיניה, רודרי או פדרי, אבל למה לא להמר על ססטרו (מקבוצת המילואים) אם המאמן טוען שהוא ה-’6’ הטוב בספרד? צריך לתת לו חמישה-שישה משחקים ברצף”.

זז'ואן לאפורטה ופלורנטינו פרס (IMAGO)

שוב בלי אמבפה

ריאל מגיעה למשחק במרחק ארבע נקודות מברצלונה, לה משחק אחד יותר. ארבלואה יחסר את קיליאן אמבפה הפצוע, אבל רודריגו חוזר. כמובן שבהיעדר הצרפתי, ויניסיוס הוא האיום ההתקפי העיקרי של ריאל והרבה יהיה על הכתפיים שלו.

נעצרה באדום: אוססונה מהממת 1:2 את ריאל!

הברזילאי וגונסאלו גארסיה אמורים לפתוח במרכז ההתקפה וסימן השאלה הוא בקישור – בין ברהים דיאס לאדוארדו קמאבינגה. את שאר הקישור צפויים להשלים אורליאן טשואמני, ארדה גולר ופדה ואלוורדה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */