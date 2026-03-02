יום שני, 02.03.2026 שעה 08:21
6422-5829ארסנל1
5925-5728מנצ'סטר סיטי2
5138-5028מנצ'סטר יונייטד3
5130-3828אסטון וילה4
4837-4728ליברפול5
4533-4928צ'לסי6
4340-4428ברנטפורד7
4033-3228אברטון8
4042-4028פולהאם9
3946-4428בורנמות'10
3735-3828ברייטון11
3734-2928סנדרלנד12
3642-4028ניוקאסל13
3534-3028קריסטל פאלאס14
3147-3728לידס15
2943-3828טוטנהאם16
2741-2628נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1956-3228ברנלי19
1351-2029וולבס20

יפה או מכוער? הנייחים מכריעים עבור ארסנל

באנגליה סיכמו את ה-1:2 של התותחנים על צ'לסי: "האם זו תהיה אלופת הפרמייר ליג המכוערת בהיסטוריה? היכולת לא שם". ארטטה: "בשבילי זה משחק יפה"

|
טימבר חוגג (רויטרס)
טימבר חוגג (רויטרס)

ארסנל עשתה עוד צעד משמעותי במרוץ לאליפות עם 1:2 על צ'לסי, ניצחון שהחזיר אותה לפער של 5 נקודות בפסגה, גם אם עם משחק עודף על מנצ'סטר סיטי. זו לא הייתה תצוגה גדולה, אבל שוב, כמו לא מעט פעמים העונה, מצבים נייחים הכריעו את ההתמודדות והפכו לכלי המרכזי בארסנל של מיקל ארטטה.

המספרים מספרים את הסיפור: לארסנל יש כבר 16 שערים מקרנות העונה, 3 יותר מכל קבוצה אחרת, ובכך היא השוותה את שיא הפרמייר ליג לעונה אחת, לצד אולדהאם 1992/93, ווסט ברומיץ' 2016/17 וארסנל עצמה ב-2023/24. זה היה כבר המשחק ה-9 העונה שבו כבשה שער ניצחון מקרן, הכי הרבה אי פעם בעונה אחת בליגה, אחרי שעקפה את מנצ'סטר יונייטד של 2012/13 שעמדה על 8. בנוסף, ב-9 משחקים שונים עלתה ל-0:1 מקרן, נתון שמשווה את השיא של סאות'המפטון מ-1994/95.

מעבר לליגה, ארסנל מחזיקה במאזן מושלם בליגת האלופות, העפילה לגמר גביע הליגה ונמצאת גם בסיבוב ה-5 של הגביע האנגלי. ועדיין, השיח באנגליה עוסק בשאלה האם זו אלופה "יפה" או "מכוערת". כריס סאטון אמר: "סט-פיס ארסנל, שוב. אני חושב שהם יזכו. אם הם יעברו את הקו, האם זו תהיה אלופת הפרמייר ליג המכוערת בהיסטוריה? היכולת לא באמת הייתה שם". גם פטריק ויירה הוסיף: "כשאתה מוביל את ליגת האלופות והפרמייר ליג, מצפים מארסנל ליותר. היה לה קשה לייצר מצבים, רף הציפיות גבוה יותר".

טימבר נוגח (רויטרס)טימבר נוגח (רויטרס)

היעילות מעל הכל

ארטטה עצמו דחה את הביקורת ואמר: "זה לא מכוער. צריך לשחק את המשחק שנמצא מולך, ומול צ'לסי אתה יודע בדיוק איזה משחק תקבל. בשבילי זה משחק יפה, כי יש בו הרבה איכות וצריך להסתגל למה שהם עושים והם למה שאנחנו עושים. המרווחים קטנים מאוד והמאבקים מכריעים". ליאון אוסמן הוסיף: "הם נשענו שוב על מצבים נייחים, כמו כל העונה. אם זו החוזקה שלך, למה שלא תנצל אותה?".

העוצמה הזו באה לידי ביטוי גם בדמותו של גבריאל, שהיה מעורב ישירות ב-25 שערי פרמייר ליג כבלם, 20 שערים ו-5 בישולים, הכי הרבה אי פעם לבלם של ארסנל במפעל, וכל זה ב-6 עונות בלבד. ארטטה כבר סיפר באוקטובר כי החל להתמקד במצבים נייחים לפני 10 שנים, והמינוי של מאמן המצבים הנייחים ניקולא ז'ובר הוכיח את עצמו. העונה כבר נכבשו 138 שערים מקרנות ב-281 משחקים, יותר מכל העונה הקודמת כולה, אז נכבשו 135 ב-380 משחקים.

עם 9 מחזורים שנותרו ואליפות ראשונה מאז 2004 על הכף, המסר ברור. אוסמן סיכם: "אנשים רוצים לראות כדורגל יפה, שערים בהתקפות זורמות מקצה לקצה. אבל ככה כדורגל לא תמיד משוחק. כדורגל הוא להיות יעיל בשתי הרחבות ולמצוא דרך. מה שקורה באמצע יכול להיות מרגש, אבל הוא פחות חשוב ממה שקורה ברחבות, כי שם משחקים מוכרעים". בארסנל אולי לא מתרגשים מהוויכוח, מבחינתם אלו עוד 3 נקודות בדרך למטרה.

