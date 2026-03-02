יום שני, 02.03.2026 שעה 06:23
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%6458-691759דטרויט פיסטונס
68%6410-693260בוסטון סלטיקס
64%6676-701661ניו יורק ניקס
60%7138-735462קליבלנד קאבלירס
57%6875-696461טורונטו ראפטורס
54%7034-704861פילדלפיה 76'
53%6537-654557אורלנדו מג'יק
50%7290-727762אטלנטה הוקס
50%6979-721662שארלוט הורנטס
47%7282-736062מיאמי היט
46%6798-657359מילווקי באקס
44%7407-719762שיקגו בולס
28%7072-650558וושינגטון וויזארדס
27%6922-646760ברוקלין נטס
26%7354-682761אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%6706-728662אוקלהומה ת'אנדר
72%6471-685558סן אנטוניו ספרס
66%6478-682059יוסטון רוקטס
61%7151-740162דנבר נאגטס
60%7158-737362מינסוטה טימברוולבס
58%6534-663259פיניקס סאנס
54%6946-707661גולדן סטייט ווריורס
53%6919-683360לוס אנג'לס לייקרס
47%6308-630257לוס אנג'לס קליפרס
45%7355-717862פורטלנד בלייזרס
38%6969-682360דאלאס מאבריקס
35%7128-694060ממפיס גריזליס
32%7092-680059ניו אורלינס פליקנס
30%7543-712260יוטה ג'אז
25%7371-675761סקרמנטו קינגס

דני וולף: העליתי קצב, מרגיש הרבה יותר משוחרר

הגבוה של ברוקלין סיפק תצוגה מרשימה עם 23 נקודות, שיא הקריירה שלו ב-NBA, וסיכם: "אנחנו הקבוצה הצעירה בליגה". וגם: מדוע החטיא בכוונה מהעונשין?

|
דני וולף חוגג (רויטרס)
דני וולף חוגג (רויטרס)

משחק השיא שלו עד כה. דני וולף סיפק אמש תצוגה מרשימה עם 23 נקודות, 9 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, אליהם הוסיף גם 2 חטיפות, אך זה לא הספיק בהפסד 106:102 לקליבלנד. עבורו מדובר בשיא קריירה חדש בנקודות, ואחרי ההתמודדות הוא התייחס באריכות למה שקרה על הפרקט.

וולף אמר: "רוב השחקנים ב-NBA כבר הובילו קבוצה בשלב כזה או אחר בקריירה שלהם, וכולנו מכירים את ההרגשה הזאת. אנחנו הקבוצה הכי צעירה בליגה, וכל הזמן בתהליך למידה. להפסיד זה כואב, אולי התחושה הכי קשה שיש, אבל ממשחקים כאלה לוקחים דברים קדימה. נלחמנו עד הסוף. אנחנו מתקדמים ומשתפרים, גם אם זה מרגיש לפעמים טראומטי. אנחנו יודעים מה הפוטנציאל שלנו כשאנחנו משחקים ככה. צריך להמשיך ביחד ב-20 המשחקים שנותרו".

“העליתי את הקצב”

בהמשך נשאל על היכולת שלו בניהול המשחק והשיב: "אני מרגיש הרבה יותר משוחרר. העליתי את הקצב שלי, כבר שיחקתי מעל 40 או 50 משחקים בקריירה. ככל שאתה מקבל יותר הזדמנויות, אתה רואה את המשחק מהר וברור יותר. נשארו לי עוד 25 משחקים להמשיך לצבור ניסיון".

דני וולף (רויטרס)דני וולף (רויטרס)

על המהלך הדרמטי בסיום סיפר: "הזריקה האחרונה? החטאתי בכוונה מהעונשין כי לא היה לנו פסק זמן. היינו בפיגור 2 נקודות, וידעתי שאני חייב לקלוע את הראשונה. זו הייתה הפעם הראשונה שניסיתי מהלך כזה בקריירה. אולי התאמצתי יותר מדי, ובסוף לא הצלחנו להשתלט על הריבאונד. אלה דברים שצריך לתרגל".

בהמשך הוסיף: "כשאתה מסתכל מהצד על השחקנים הכי טובים בעולם, קשה להבין עד כמה הם באמת טובים. הם שומרים על יציבות ונותנים הכל בכל ערב. לשם אני מכוון. כשאתה נכנס לקצב וקולע, הכל מתחבר. אנחנו רוצים לשמר את זה ולהמשיך לעבוד, בלי קשר ליום נתון. זה מה שמבדיל את הגדולים באמת".

