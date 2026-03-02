יום שני, 02.03.2026 שעה 06:07
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
61-32ניו יורק רד בולס1
41-42נאשוויל2
42-32ניו יורק סיטי3
32-42שיקאגו פייר4
31-22סינסינטי5
31-12די.סי. יונייטד6
35-42אינטר מיאמי7
15-42קולומבוס קרו8
14-12שארלוט9
03-12פילדלפיה יוניון10
06-32אורלנדו סיטי11
06-22טורונטו12
05-12ניו אינגלנד רבולושן13
04-02אטלנטה יונייטד14
08-02מונטריאול15
 מערב 
60-52FC לוס אנג'לס1
60-52סן חוזה ארת'קווייקס2
60-42ונקובר ווייטקאפס3
41-42לוס אנג'לס גלאקסי4
42-32מינסוטה יונייטד5
42-32אוסטין6
42-32דאלאס7
30-51סן דייגו אפ.סי8
32-32סיאטל סאונדרס9
32-22ריאל סולט לייק10
32-22קולורדו ראפידס11
34-32פורטלנד טימברס12
33-22יוסטון דינמו13
11-11סנט לואיס סיטי14
15-22קנזס סיטי15

צמד ענק למסי, קאמבק ו-2:4 למיאמי באורלנדו

שערים ראשונים ב-2026: הכוכב הוביל מהפך מחשמל ושבר את הקללה כאורח ב"קלאסיקו של פלורידה" כשכבש שני גולים מחוץ לרחבה, כולל אחד נפלא בכדור חופשי

|
ליאו מסי (רויטרס)
ליאו מסי (רויטרס)

קשה להסביר את התופעה שנקראת ליאו מסי במילים. הפרעוש הוביל את קבוצתו לניצחון הראשון שלה השנה באחד מאצטדיוני ה-MLS החשובים ביותר, בדרבי מול אורלנדו סיטי, יריבה שהקבוצה הוורודה מעולם לא הצליחה לנצח במגרשה הביתי.

שום דבר אינו בלתי אפשרי עבור הארגנטינאי, שכבש צמד והוסיף ברק למהפך משוגע, שבו השתתפו מתאו סילבטי, טלאסקו סגוביה ויותר מכוכב עולה אחד, מה שאפשר לקבוצתו של חאבייר מסצ'ראנו להשיג 2:4 נהדר בדרבי. ה”פלורידה קלאסיק” הראשון של השנה היה סערה חשמלית: ההתחלה נראתה סגולה, אחר כך הפכה לוורודה והסתיימה בכניעה לרגל השמאלית הנשגבת ביותר על פני כדור הארץ.

מסגול לוורוד

המשחק בקושי התחיל וכבר הבטיח להיות מסחרר: אינטר מיאמי הניעה מסירות קצרות, חיפשה את הקפטן שלה, והארגנטינאי נתן אזהרה מוקדמת: עקב ארסי, תוצר של כדור חופשי ישיר ממרחק של יותר מ-30 מטרים, שאילץ את מקסים קרפו להפוך לגיבור.

ליאו מסי (רויטרס)ליאו מסי (רויטרס)

השוער בלבוש הסגול נראה בלתי ניתן להכנעה, הוא עצר את הארגנטינאי פעמיים והשאיר את קבוצתו במשחק כשהגל הוורוד עלה. הכול נראה לטובת קבוצתו של דייוויד בקהאם, אבל קלאסיקוס מתריסים נגד ההיגיון, וזה של פלורידה לא היה יוצא דופן.

בדקה ה-18 טעות הגנתית הציתה את הקהל הביתי: אנגולו חטף את הכדור בקלות והעביר לפשאלאיץ', שסיים באלגנטיות. הנזק עוד היה בעיבוד כשהנגיחה השנייה הכתה ללא אזהרה: בדקה ה-24 מרטין אוחדה סובב בעיטת טריבלה אחרי רצף שלא נתן למיאמי הזדמנות לגעת בכדור. התוצאה 0:2 הריחה כמו גזר דין מוות מוקדם… לא מסי ולא מסצ'ראנו קיבלו זאת.

שוב, הארגנטינאי הוותיק הראה כישרון לפתור בעיות עם חומר שמשנה משחק, ובלי לבזבז זמן העלה למחצית השנייה את מתאו סילבטי, חילוף שהיה מוצלח. בדקה ה-49, אחרי שתי דקות של ריצה לאורך המגרש, הוא שחרר בעיטה ברגל ימין אל לב הרחבה וכבש מיד.

שחקני מיאמי חוגגים עם מסי (רויטרס)שחקני מיאמי חוגגים עם מסי (רויטרס)

מיאמי קיבלה את ההלם הארגנטינאי והתעוררה מיד: בדקה ה-57, מספר 10 עשה את מה שהוא תמיד עושה, מקצה הרחבה בעיטה גבוהה, מסובבת, בלתי אפשרית ברגל שמאל. אורלנדו הגיבה בגאווה, נגיחה של ברקאלו שכמעט החזירה לה את היתרון, אבל המשחק כבר נצבע ב-90 אחוז ורוד.

מסי ניסה שוב את מזלו בכדור חופשי, וקרפו החזיק מעמד… עד שהמשחק השתנה בדקה ה-85 עם טלאסקו סגוביה. הבינלאומי הוונצואלי היה ערני לתוכנית של ברטראמה ושיגר בעיטה ברגל ימין שהשלימה את המהפך. התוצאה 2:3 הרעידה את האצטדיון, אבל המגע הסופי עוד היה חסר.

דקה 90, עבירה מסוכנת שמעניקה את הכדור למסי. אלוף העולם הציב אותו ברוגע, כמו מי שחווה את הרגע הזה אלף פעמים. בעיטה ארוכה ברגל שמאל, הקורה הרחוקה, והרשת של קרפו רעדה בפעם הרביעית.

ליאו מסי חוגג (רויטרס)ליאו מסי חוגג (רויטרס)
כדור חופשי 70 בקריירה. ליאו מסי (רויטרס)כדור חופשי 70 בקריירה. ליאו מסי (רויטרס)
הופעה נדירה. מסי (רויטרס)הופעה נדירה. מסי (רויטרס)

תוספת הזמן הייתה טהורה של מתח: 10 דקות נוספות, כרטיסים צהובים, ניסיונות נואשים של גריפין דורסי, מחאות ועייפות. אבל הסיפור כבר נכתב: אינטר מיאמי רשמה את ההפתעה הראשונה שלה השנה בחוץ.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */