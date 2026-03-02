צמד ענק למסי, קאמבק ו-2:4 למיאמי באורלנדו

קשה להסביר את התופעה שנקראת ליאו מסי במילים. הפרעוש הוביל את קבוצתו לניצחון הראשון שלה השנה באחד מאצטדיוני ה-MLS החשובים ביותר, בדרבי מול אורלנדו סיטי, יריבה שהקבוצה הוורודה מעולם לא הצליחה לנצח במגרשה הביתי.

שום דבר אינו בלתי אפשרי עבור הארגנטינאי, שכבש צמד והוסיף ברק למהפך משוגע, שבו השתתפו מתאו סילבטי, טלאסקו סגוביה ויותר מכוכב עולה אחד, מה שאפשר לקבוצתו של חאבייר מסצ'ראנו להשיג 2:4 נהדר בדרבי. ה”פלורידה קלאסיק” הראשון של השנה היה סערה חשמלית: ההתחלה נראתה סגולה, אחר כך הפכה לוורודה והסתיימה בכניעה לרגל השמאלית הנשגבת ביותר על פני כדור הארץ.

מסגול לוורוד

המשחק בקושי התחיל וכבר הבטיח להיות מסחרר: אינטר מיאמי הניעה מסירות קצרות, חיפשה את הקפטן שלה, והארגנטינאי נתן אזהרה מוקדמת: עקב ארסי, תוצר של כדור חופשי ישיר ממרחק של יותר מ-30 מטרים, שאילץ את מקסים קרפו להפוך לגיבור.

ליאו מסי (רויטרס)

השוער בלבוש הסגול נראה בלתי ניתן להכנעה, הוא עצר את הארגנטינאי פעמיים והשאיר את קבוצתו במשחק כשהגל הוורוד עלה. הכול נראה לטובת קבוצתו של דייוויד בקהאם, אבל קלאסיקוס מתריסים נגד ההיגיון, וזה של פלורידה לא היה יוצא דופן.

בדקה ה-18 טעות הגנתית הציתה את הקהל הביתי: אנגולו חטף את הכדור בקלות והעביר לפשאלאיץ', שסיים באלגנטיות. הנזק עוד היה בעיבוד כשהנגיחה השנייה הכתה ללא אזהרה: בדקה ה-24 מרטין אוחדה סובב בעיטת טריבלה אחרי רצף שלא נתן למיאמי הזדמנות לגעת בכדור. התוצאה 0:2 הריחה כמו גזר דין מוות מוקדם… לא מסי ולא מסצ'ראנו קיבלו זאת.

שוב, הארגנטינאי הוותיק הראה כישרון לפתור בעיות עם חומר שמשנה משחק, ובלי לבזבז זמן העלה למחצית השנייה את מתאו סילבטי, חילוף שהיה מוצלח. בדקה ה-49, אחרי שתי דקות של ריצה לאורך המגרש, הוא שחרר בעיטה ברגל ימין אל לב הרחבה וכבש מיד.

שחקני מיאמי חוגגים עם מסי (רויטרס)

מיאמי קיבלה את ההלם הארגנטינאי והתעוררה מיד: בדקה ה-57, מספר 10 עשה את מה שהוא תמיד עושה, מקצה הרחבה בעיטה גבוהה, מסובבת, בלתי אפשרית ברגל שמאל. אורלנדו הגיבה בגאווה, נגיחה של ברקאלו שכמעט החזירה לה את היתרון, אבל המשחק כבר נצבע ב-90 אחוז ורוד.

מסי ניסה שוב את מזלו בכדור חופשי, וקרפו החזיק מעמד… עד שהמשחק השתנה בדקה ה-85 עם טלאסקו סגוביה. הבינלאומי הוונצואלי היה ערני לתוכנית של ברטראמה ושיגר בעיטה ברגל ימין שהשלימה את המהפך. התוצאה 2:3 הרעידה את האצטדיון, אבל המגע הסופי עוד היה חסר.

דקה 90, עבירה מסוכנת שמעניקה את הכדור למסי. אלוף העולם הציב אותו ברוגע, כמו מי שחווה את הרגע הזה אלף פעמים. בעיטה ארוכה ברגל שמאל, הקורה הרחוקה, והרשת של קרפו רעדה בפעם הרביעית.

ליאו מסי חוגג (רויטרס)

כדור חופשי 70 בקריירה. ליאו מסי (רויטרס)

הופעה נדירה. מסי (רויטרס)

תוספת הזמן הייתה טהורה של מתח: 10 דקות נוספות, כרטיסים צהובים, ניסיונות נואשים של גריפין דורסי, מחאות ועייפות. אבל הסיפור כבר נכתב: אינטר מיאמי רשמה את ההפתעה הראשונה שלה השנה בחוץ.