"העונה שלנו מלאה ברגעים כאלה בדקות הסיום"

המחזור ה-27 בליגה האיטלקית הבטיח מפגש ענק בין רומא ליובנטוס בעיר הבירה של ארץ המגף, וקיים בענק עם 3:3 מהנה ודרמטי, כשהגברת הזקנה הצליחה לחזור מפיגור של שני שערים עמוק בתוספת הזמן כדי לחלץ נקודה, במאבק על הכרטיס לליגת האלופות.

מאמן רומא, ג’יאן פיירו גספריני, התייחס לאיבוד הנקודות הכואב: “היינו בעמדות ובמקומות הנכונים, אבל העונה שלנו מלאה ברגעים כאלו בדקות הסיום, כשקבוצות כמו יובה, מילאן, אינטר ונאפולי מצליחות למצוא את הדרך לחזור למשחק בדקות האחרונות או בתוספת הזמן.

“הן זורקות שחקנים שטובים באוויר או במצבים נייחים, הן אספו המון נקודות בסיטואציות האלו. מגיע להן כל הכבוד, אבל אנחנו היינו צריכים לעשות את הדברים טוב יותר. ההגנה שלנו עמדה במקום מתי שהיינו צריכים להיות אגרסיביים”.

משוגע: יובה חזרה ל-3:3 בתוספת מול רומא!

על הנאיביות: “להגן טיפה יותר עמוק זה לא דבר רע כשיש לך שחקן כמו דונייל מאלן, ככה הוא כבש את השער השלישי שלנו. היינו צריכים להיות יותר פיזיים, אז שהוצאתי את בריאן כריסטנטה למעשה גמר אותנו כי הוא השחקן הכי טוב שלנו באוויר. שניים מהשערים שספגנו היו דומים. כדורים ארוכים לרחבה, שם היינו מאוד פסיביים.

“המצבים הנייחים היו הדרך היחידה של יובנטוס להיות מסוכנת. אפילו כשירדנו נמוך יותר הם כמעט ולא הצליחו ליצור מצבים. ניצחון כאן היה שם אותנו במרחק שבע נקודות ממנה. אנחנו עדיין במירוץ, נתנו היום הופעה יוצאת מן הכלל, והתוצאה הזו לא אמורה להוריד אותנו”.

“אני חי בשביל המקום הרביעי”

גם המאמן של יובנטוס, לוצ’יאנו ספאלטי, דיבר על האירוע שהתרחש באולימפיקו: “אם אנחנו מדברים על התגובה, אז כן אני שמח. אנחנו חייבים לעשות כאן הערכה אובייקטיבית. אנחנו אחרי 120 דקות בליגת האלופות, שם הודחנו בצורה כואבת, ולחזור מזה הפך להיות טיפוס הרים. בנוסף, היינו אדישים בשער השני והשלישי שספגנו.

לוצ'יאנו ספאלטי. "האמנו" (IMAGO)

“האמנו, השחקנים האמינו ונלחמו לחזור. כשאתה בן 66 כמוני, אתה מבין שצריך להאמין תמיד, וזה מה שצריך להעביר לשחקנים. יש רגעים שנוצרים מאיכות. לז’רמי בוגה יש אינטואיציה והוא יכול ליצור מצבים מכלום. ככה גם קנאן יילדיז ואדון ז’גרובה. אנחנו תמיד צריכים להאמין, בספורט ובחיים.

על היכולת הפחות טובה של הקבוצה: “מתוך חמשת המשחקים האחרונים שלנו, בשלושה מהם היינו עם שחקן פחות וזה מעייף אותך אפילו יותר. אפשר לנסות ולחפש את המילים הנכונות למלא להם את האמונה, אבל ברגעים האלה האוהדים עזרו לנו, וכשהם מאחורינו, החולצה שוקלת טיפה פחות.

“אני חי עבור המקום הרביעי. היה לנו רגע שבו יותר מדי היה מונח על הכתפיים שלנו, והיינו חסרי מזל בנוסף לכך, אבל הקבוצה הזו גדלה במספר אספקטים. אני מאמין שיהיה לנו חלק אחרון נהדר לעונה”.