שיא קריירה לוולף, 4 לשרף: ברוקלין שוב הפסידה

ליגת ה-NBA המשיכה הלילה (בין ראשון לשני) עם שני נציגים ישראלים, דני וולף ובן שרף, ששיחקו במדי ברוקלין שהפסידה שוב והפעם עם 106:102 לקליבלנד. השניים אומנם לא פתחו בחמישייה, אך זכו לדקות ברגעים מכריעים בהתמודדות, כאשר הרכז בן ה-19 למעשה רשם משחק שני לאחר החזרה לסגל מהג’י ליג.

וולף סיים את המשחק עם שיא קריירה ב-NBA של 23 נקודות, 5 אסיסטים ו-9 ריבאונדים, בזמן ששרף סיים עם 4 נקודות, 4 אסיסטים וריבאונד אחד. הרבע הראשון היה צמוד במיוחד ונגמר עם ארבע הפרש בלבד לזכות הקאבלירס. לרבע השני, הנטס כבר עלו חזק יותר ולקחו את ההובלה בגדול כשהם קולעים 28 נקודות לעומת 17 בלבד של היריבה. ברבע השלישי, קליבלנד הצליחה לצמצם שוב ולגרום לכך ש-12 הדקות האחרונות יהיו מותחות במיוחד.

במאני טיים של המחצית השנייה, וולף ושרף נשארו על הפרקט ואף התמסרו זה עם זה בחלק מהמהלכים, כשהסנטר גם ביצע מהלך נאה של סל על אוון מובלי, סיפק חטיפה קריטית ואסיסט פחות מדקה לסיום, ובאופן כללי היה זה שנצץ אצל ברוקלין כדי להשאיר אותה בחיים גם כשקליבלנד השיגה בחזרה את היתרון. אבל לצערם של שני הישראלים, גם היכולת שלהם לא עזרה והנטס כאמור נכנעו די בדרמה, הפסד שמיני ברציפות שלהם.

דני וולף (רויטרס)

הצד של קליבלנד

הקאבס הפסידו במשחק הקודם לדטרויט, ועכשיו שבו למסלול עם ניצחון שני בחמשת המשחקים האחרונים, בידיעה שיותר יציבות תוכל לעשות טוב. ג’יימס הארדן הוא זה שבלט בשורות קליבלנד נגד ברוקלין, עם 22 נקודות, 8 אסיסטים ו-9 ריבאונדים.

גם ג’רט אלן (20 נקודות) הצטיין לצד הגארד הוותיק, בעוד שקליבנלנד כבר עם הפנים קדימה, כשהמפגש הבא שלה הוא שוב מול הפיסטונס וזה יקרה בלילה שבין שלישי לרביעי.