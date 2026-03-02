יום שני, 02.03.2026 שעה 08:21
6530-7325פ.ס.וו. איינדהובן1
4835-5525פיינורד2
4431-4725אייאקס3
4343-6125ניימיכן4
4126-4125טוונטה אנסחדה5
3940-4225אלקמאר6
3742-3225ספרטה רוטרדם7
3431-3825אוטרכט8
3443-4225הירנביין9
3245-3925פורטונה סיטארד10
3135-3325כרונינגן11
2939-3825גו אהד איגלס12
2850-3425זוולה13
2741-2925וולנדם14
2642-2625אקסלסיור רוטרדם15
2239-2525נאק ברדה16
2141-3125טלסטאר17
1765-3225הראקלס אלמלו18

ההסבר של גרים: זו הסיבה שגלוך חזר להרכב

מאמן אייאקס הסביר את בחירתו לפתוח עם הישראלי ב-11 של אייאקס: "רוצה לעלות עם שחקנים רעננים וחדים, אוסקר מביא איתו דינמיקה מעט שונה ויצירתיות"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אייאקס שוב איבדה נקודות במאבק על המקום השני בהולנד, אחרי 0:0 מאכזב בחוץ מול זוולה. הקבוצה של המאמן הזמני פרד גרים התקשתה לייצר מצבים ממשיים, ספגה לא מעט ביקורת בתקשורת המקומית והציגה משחק התקפי דל במיוחד, כשגם השינויים בהרכב לא הצליחו לייצר את האפקט הרצוי.

ההסבר של גרים למתן המקום ב-11 לגלוך

גרים הסביר את הבחירות שלו ב-11, ובראשן ההחלטה לפתוח עם אוסקר גלוך במקום שון סטור. "אני רוצה לפתוח עם שחקנים רעננים וחדים", אמר המאמן, והבהיר כי גלוך מביא "דינמיקה מעט שונה ויצירתיות, יותר מתחת לחלוץ ויותר לכיוון ההתקפה. אני חושב שאנחנו יכולים להשתמש בזה".

גרים ציין כי השינויים לא נבעו רק מההיבט הפיזי, אלא גם מהתאמה ליריבה, והוסיף כי מול זוולה נדרשים דברים אחרים משחקני הקישור. בפועל, גלוך אכן פתח לצדו של ואוט ווחהורסט בחלק הקדמי, אך אייאקס התקשתה לייצר רצף התקפי.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

במחצית הראשונה הקבוצה כמעט שלא איימה על השער, והרבתה לאבד כדורים ולאפשר ליריבה מצבי נייחים. גם כאשר דייבי קלאסן ניסה מספרת במחצית הראשונה ודרש פנדל בעקבות נגיעת יד, השופט, לאחר בדיקת VAR, בחר שלא לשרוק.

בהולנד לא חסכו ביקורת מהיכולת הקבוצתית. בתקשורת תיארו את אייאקס כ"קבוצה אומללה שעושה עסקים רעים במאבק על המקום השני", והדגישו כי גרים ביצע שלושה שינויים בהרכב לעומת ה-1:1 מול ניימכן, כאשר גלוך קיבל עדיפות בקישור. ב-’Ajax Showtime’ ציינו כי גלוך פתח כחלק מניסיון להכניס יצירתיות מתחת לחלוץ, אך בדומה לחבריו לקישור, התקשה להשפיע באופן משמעותי על המשחק השוטף.

בדקה ה-89 גלוך הוחלף, ובמקומו נכנס מאהר קאריסו להופעת בכורה. גם בדקות הסיום אייאקס לא הצליחה לייצר לחץ אמיתי על שערה של זוולה, והסתפקה בנקודה נוספת שמרחיקה אותה מהמטרה המרכזית שלה העונה. עבור גרים, ההימור על היצירתיות של גלוך היה ניסיון מובן לשנות מומנטום, אך לפחות הפעם, זה לא הספיק כדי לפרוץ את ההגנה היריבה.

