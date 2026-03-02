יום שני, 02.03.2026 שעה 06:24
השלב הבא והחזרה לארץ: היום שאחרי קפריסין

הנבחרת הביסה פעמיים והפנים ליולי ולהצטלבות במוקדמות המונדובאסקט, כשהניצחון של קרואטיה על גרמניה טרף את כל הקלפים. וגם: האופציות לשוב לישראל

עידן זלמנסון (איגוד הכדורסל)
נבחרת ישראל הביסה אתמול (ראשון) בפעם השנייה תוך פחות מ-48 שעות את נבחרת קפריסין עם 54:83, במסגרת חלון הנבחרות השני של טורניר המוקדמות האירופי של אליפות העולם בכדורסל שתיערך ב-2027 בקטאר.

חניכיו של אריאל בית הלחמי שיפרו את מאזנם לשני ניצחונות אל מול שני הפסדים ולמעשה הבטיחו את מקומם בשלב הבא, זאת כאשר נותר עוד חלון אחד שישוחק בקיץ בחודש יולי.

השורה התחתונה היא שהכחולים לבנים השלימו את המשימה, עשו את העבודה עם שני ניצחונות שהיו חובה מבחינתם מול נבחרת שהשיגה את הכרטיס האוטומטי לשלב הנוכחי עצם השתתפותה באליפות אירופה האחרונה, אליה היא העפילה בתור אחת המארחות של שלב הבתים הראשון בתחרות.

נתנאל ארצי (איגוד הכדורסל)נתנאל ארצי (איגוד הכדורסל)

כך שהפסד באחד משני המשחקים מעבר להיות סנסציה, היה מביא את הנבחרת לשלב הבא בעמדת נחיתות של ממש וזאת מהסיבה שכל נבחרת גוררת את המאזן שלה מהשלב הנוכחי לשלב הבא.

הבית בו משחקים חניכיו של בית הלחמי מצטלב עם הבית של פולין, לטביה, אוסטריה והולנד, ומהשלב הבא מעפילות שלוש הנבחרות הראשונות. מצבה של ישראל לא אידיאלי שכן הניצחון של קרואטיה על גרמניה בשישי האחרון טרף את הקלפים.

הרי אם לא יקרה משהו מיוחד, שתי הנבחרות הללו יסיימו כל אחת לכל הפחות עם ארבעה ניצחונות את השלב הנוכחי בהינתן שנותר להן משחק נגד קפריסין, כך שחניכיו של בית הלחמי חייבים להשיג ניצחון אחד על אחת מהן בחלון הבא אחרת הבית הבא יכול להפוך לפרוטוקול בלבד מהר מאוד.

שחקני נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)שחקני נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)

המצב בבית, והאופציות חזרה ארצה

המצב בבית שמצטלב עם זה של הנבחרת רק מחזק את הצורך בניצחון נוסף בחלון הבא, הרי פולין השיגה אתמול את ניצחונה הרביעי בארבעה משחקים וכבר עכשיו יש שלוש נבחרות עם מאזן טוב יותר מזה של ישראל.

בכל הנוגע לחזרה ארצה, כרגע אין צפי לחזרה של הנבחרת. כמובן ששחקני מכבי תל אביב יחברו לחבריהם כאשר עדין לא ברור מה יעלה בגורלו של משחק הדרבי שאמור להיות משוחק בחמישי הקרוב במסגרת היורוליג. האופציות של משרד הספורט הן טיסת חילוץ מיוחדת, אך היה והאופציה הזו לא תהיה על הפרק, תיבחן האופציה של חזרה דרך הים.

