טילים על דובאי: מדוודב ושאראס נצורים במפרץ

עולם הספורט הבינלאומי מצא את עצמו בסוף השבוע האחרון בלב סערה גיאופוליטית, כאשר ההסלמה הביטחונית במזרח התיכון ותקיפות הטילים ההדדיות בין איראן לבין ארצות הברית וישראל הובילו לסגירת המרחב האווירי באיחוד האמירויות ובמדינות נוספות במפרץ. כתוצאה מכך, עשרות ספורטאי עלית, מאמנים ואנשי צוות נותרו נצורים בדובאי ובאבו דאבי, ללא יכולת לשוב לביתם או להמשיך ליעדם הבא.

במוקד הדרמה עומד הטניסאי הרוסי דנייל מדוודב. המדורג הבכיר זכה בטורניר דובאי היוקרתי (ATP 500) ביום שבת, לאחר ניצחון טכני בגמר בעקבות פרישתו של ההולנדי טאלון חריקספור בשל פציעה. אולם, חגיגות הזכייה הוחלפו במהרה בחוסר ודאות. מדוודב, יחד עם חריקספור, אנדריי רובלב, וצמד זוכי הזוגות הנרי פאטן והארי הליובארה, נותרו תקועים במדינה.

"המצב כאן יוצא דופן, המרחב האווירי סגור ואף אחד לא יודע מתי נוכל להמריא", אמר מדוודב בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות כדי להרגיע את מעריציו. "אנחנו פשוט מחכים לראות מה יקרה בשעות ובימים הקרובים. קיבלתי המון הודעות מודאגות, אבל אני יכול להגיד שאנחנו בסדר". ה-ATP הציע לשחקנים אפשרויות מילוט יבשתיות מסוכנות לעומאן או לערב הסעודית, אך רובם בחרו להישאר במלונות הפאר שהפכו למקחלט, כאשר המארגנים נערכו להוריד את השחקנים לקומות המרתף במקרה של החמרה בירי הטילים. החשש המקצועי העיקרי הוא שהשחקנים יחמיצו את טורניר המאסטרס באינדיאן וולס שבארה"ב, שאמור לצאת לדרך ביום רביעי הקרוב.

הדרמה לא פסחה גם על ענף הכדורסל. באבו דאבי, טורניר הדור הבא של היורוליג (ANGT) הופסק באמצע משחק בשל הפיצוצים. קבוצות הנוער של ריאל מדריד וולנסיה באסקט נמצאות בלב האירועים. מאמן קבוצת הנוער של מונאקו תיאר רגעי חרדה באולם: "אמרו לנו 'זה נגמר, יש הפצצות, רוצו לחדרי ההלבשה ותתחבאו, אל תתקרבו לחלונות'. שמענו את הפיצוצים חזק מאוד". השחקנים הצעירים אף היו עדים ליירוטי טילים בשמי העיר.

במקביל, דמויות בכירות מהיורוליג שניצלו את הפגרה לחופשה בדובאי מצאו עצמם גם הם במלכוד. שארונאס יאסיקביצ'יוס, מאמן פנרבחçe, תקוע באמירויות יחד עם שחקנו ארמנדו בייקוט. דיווחים מצביעים על כך שגם שחקנים ממכבי תל אביב, בהם לוני ווקר, נמצאים באזור ומתקשים לצאת.

בכדורגל, המצב באזור השפיע גם על ליגיונרים. הכדורגלן הספרדי איבי סאנצ'ס נאלץ להימלט מאיראן בנסיעה של 12 שעות ברכב לטורקיה לאחר שטיסתו בוטלה. בקטאר, מאמן הנבחרת המקומית ג'ולן לופטגי שלח מסר הרגעה וביקש מהתושבים להישאר בבתים, כאשר קיום ה"פינאליסימה" בין ספרד לארגנטינה בדוחא בסוף החודש מוטל כעת בספק רב.

נכון לעכשיו, הספורטאים ממתינים לפתיחת השמיים, בתקווה שיוכלו להמריא בבטחה ליעדיהם בתחילת השבוע, אך חוסר הוודאות עדיין שולט באזור.