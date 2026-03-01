יום ראשון, 01.03.2026 שעה 22:43
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%6366-681158דטרויט פיסטונס
68%6312-681859בוסטון סלטיקס
63%6587-690260ניו יורק ניקס
59%7036-724861קליבלנד קאבלירס
57%6875-696461טורונטו ראפטורס
55%6920-695060פילדלפיה 76'
54%6431-645356אורלנדו מג'יק
50%6979-721662שארלוט הורנטס
49%7189-714261אטלנטה הוקס
47%7282-736062מיאמי היט
47%6678-647658מילווקי באקס
43%7310-707761שיקגו בולס
28%7072-650558וושינגטון וויזארדס
27%7229-672160אינדיאנה פייסרס
27%6816-636559ברוקלין נטס
 מערב 
74%6619-718661אוקלהומה ת'אנדר
74%6357-676657סן אנטוניו ספרס
66%6478-682059יוסטון רוקטס
62%7034-729361דנבר נאגטס
59%7050-725661מינסוטה טימברוולבס
58%6534-663259פיניקס סאנס
54%6946-707661גולדן סטייט ווריורס
53%6919-683360לוס אנג'לס לייקרס
47%6308-630257לוס אנג'לס קליפרס
46%7220-707761פורטלנד בלייזרס
39%6869-673659דאלאס מאבריקס
34%7022-681559ממפיס גריזליס
32%7092-680059ניו אורלינס פליקנס
30%7543-712260יוטה ג'אז
25%7371-675761סקרמנטו קינגס

עצרה לה את הרצף: ניו יורק חגגה על סן אנטוניו

אחרי 11 ניצחונות ברציפות, הספרס נעצרו במדיסון סקוור גארדן אחרי 89:114 נגד הניקס. ברידגס' כיכב עם 25 נק', ברנסון הוסיף 24. וומבי כיכב מנגד

|
קארל אנתוני טאונס נגד ויקטור וומבניאמה (רויטרס)
קארל אנתוני טאונס נגד ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

ארצות הברית יחד עם ישראל אמנם תוקפת באיראן, אבל לאיראן אין דרך להגיע לשם ולכן הספורט להבדיל מכאן משוחק כרגיל. כמידי יום ראשון, גם היום התקיים משחק אחד בשעה מוקדמת והוא שוחק במדיסון סקוור גארדן, שם ניו יורק גברה 89:114 על סן אנטוניו.

הניקס לא רק רשמו ניצחון שני ברציפות והתקרבו לבוסטון שבמקום השני במזרח, אלא הם גם אלו ששמו סוף לרצף המרשים של הספרס שעמד על לא פחות מ-11 ניצחונות. ניו יורק עלתה למאזן של 39 ניצחונות לצד 22 הפסדים, כאשר החבורה מטקסס ירדה ל-16 הפסדים, לצד 43 ניצחונות.

מיקל ברידג’ס היה מעל כולם עם 25 נקודות במשחק נהדר, כאשר גם ג’יילן ברנסון כרגיל תרם את שלו עם 24 נקודות. ויקטור וומבניאמה עשה מה שהוא היה יכול עם 25 נקודות, 13 ריבאונדים וארבע חסימות, אבל הוא היה די לבד וזה לא הספיק לסן אנטוניו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */