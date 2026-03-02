חמישה זרים של סכנין עזבו בלילה את הארץ

אם עד אתמול (ראשון) בני סכנין הייתה בין הקבוצות היחידות שהזרים שלה נשארו בארץ בזמן המלחמה, הרי שבלילה האחרון עזבו את הארץ חמישה זרים של הקבוצה. מדובר בחלוץ ארתור מריניאן, הקשר דיוויד אייקום, מתיו קוג'ו, יוהן אנג'י ואיבהרימה דראמה.

כל החמישה עזבו דרך מצרים, ועוד בטרם עזבו בסכנין דאגו לשלם לכל החמישה את משכורת פברואר. במועדון מציינים שמי שהיה בקשר צמוד לאורך כל התקופה עם הזרים היה מנהל הקבוצה איימן אבו יונס, שדאג לצרכיהם של עד שיצאו מהארץ. מי שנשאר בארץ הוא המגן/בלם קרלו ברוציץ’ הקרואטי.

בתוך כך בסכנין מספרים כי נותרו פרטים קטנים במשא ומתן עם אוהד קדוסי במטרה לסגור סופית את חוזהו כך שיצטרף למועדון כעוזרו של יוסי אבוקסיס. על מועמדותו של קדוסי פורסם לראשונה ב-ONE.

אוהד קדוסי, יחבור ליוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

בין הצדדים יש הסכמות עקרוניות ונראה שקדוסי יחבור פעם נוספת ליוסי אבוקסיס, אחרי שהשניים עבדו יחד העונה במכבי נתניה. אבוקסיס, שחתם על חוזה באורך כשנה וחצי, אמור לקבל שכר רצוף לאורך כל התקופה בסך 50 אלף שקל נטו לחודש, במקום לקבל את השכר רק בתקופת העונה כמו חלק מהמאמנים.