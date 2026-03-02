יום שני, 02.03.2026 שעה 06:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

חמישה זרים של סכנין עזבו בלילה את הארץ

רוב השחקנים הזרים של המועדון בחרו לעזוב את ישראל לאחר שקיבלו את משכורות חודש פברואר, כשרק ברוציץ' נשאר. אוהד קדוסי קרוב להצטרף כעוזר המאמן

|
שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)
שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)

אם עד אתמול (ראשון) בני סכנין הייתה בין הקבוצות היחידות שהזרים שלה נשארו בארץ בזמן המלחמה, הרי שבלילה האחרון עזבו את הארץ חמישה זרים של הקבוצה. מדובר בחלוץ ארתור מריניאן, הקשר דיוויד אייקום, מתיו קוג'ו, יוהן אנג'י ואיבהרימה דראמה.

כל החמישה עזבו דרך מצרים, ועוד בטרם עזבו בסכנין דאגו לשלם לכל החמישה את משכורת פברואר. במועדון מציינים שמי שהיה בקשר צמוד לאורך כל התקופה עם הזרים היה מנהל הקבוצה איימן אבו יונס, שדאג לצרכיהם של עד שיצאו מהארץ. מי שנשאר בארץ הוא המגן/בלם קרלו ברוציץ’ הקרואטי.

בתוך כך בסכנין מספרים כי נותרו פרטים קטנים במשא ומתן עם אוהד קדוסי במטרה לסגור סופית את חוזהו כך שיצטרף למועדון כעוזרו של יוסי אבוקסיס. על מועמדותו של קדוסי פורסם לראשונה ב-ONE. 

אוהד קדוסי, יחבור ליוסי אבוקסיס (שחר גרוס)אוהד קדוסי, יחבור ליוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

בין הצדדים יש הסכמות עקרוניות ונראה שקדוסי יחבור פעם נוספת ליוסי אבוקסיס, אחרי שהשניים עבדו יחד העונה במכבי נתניה. אבוקסיס, שחתם על חוזה באורך כשנה וחצי, אמור לקבל שכר רצוף לאורך כל התקופה בסך 50 אלף שקל נטו לחודש, במקום לקבל את השכר רק בתקופת העונה כמו חלק מהמאמנים.

