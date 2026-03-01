יום ראשון, 01.03.2026 שעה 21:40
יורוליג
יורוליג 25-26
75%2217-231028פנרבחצ'ה1
66%2491-264029ולנסיה2
64%2386-254528אולימפיאקוס3
62%2401-253429ריאל מדריד4
61%2335-242328הפועל ת"א5
59%2445-260829ז'לגיריס6
59%2479-253429הכוכב האדום7
59%2461-249529ברצלונה8
55%2502-263329מונאקו9
55%2444-248429פנאתינייקוס10
52%2541-255229דובאי11
48%2503-247529אולימפיה מילאנו12
48%2660-259729מכבי ת"א13
45%2444-236229וירטוס בולוניה14
41%2436-233429באיירן מינכן15
36%2573-250628פאריס16
31%2676-252429באסקוניה17
31%2547-232029פרטיזן בלגרד18
31%2458-234429אנדולו אפס19
24%2519-229829ליון וילרבאן20

מכבי ת"א הגישה בקשה רשמית לדחות את הדרבי

בעקבות המצב המסובך ובו חלק מהזרים מהזרים בדובאי, ריימן בארץ וכולם מפוזרים, הצהובים ביקשו באופן רשמי לדחות את המפגש נגד הפועל ת"א למועד אחר

|
תמיר בלאט מול וסיליה מיציץ' (רדאד ג'בארה)
תמיר בלאט מול וסיליה מיציץ' (רדאד ג'בארה)

אין ספק בכלל שהדרבי בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב כבר לא יתקיים בישראל לאור המצב ובעקבות המלחמה מול איראן, אבל כעת סימני השאלה הם האם הוא יתקיים במועד המקורי שלו, שהוא יום חמישי הקרוב, 5.3, בשעה 21:05.

ל-ONE נודע שמכבי תל אביב פנתה ליורוליג והגישה באופן רשמי בקשה לדחות את המפגש מול הפועל תל אביב שעתיד להתקיים השבוע. הצהובים נקלעו למצב לא קל, כאשר הזרים תקועים בדובאי, וויל ריימן בישראל וגם צוות הפיזיו נמצא בארץ, וכולם מפוזרים, כך שהמצב לא אידיאלי.

במקביל, בהפועל תל אביב כבר הגיעו לאילת ואם הכל יילך כשורה הם יהיו מחר באתונה, בזמן שהמצב במכבי ת”א מסובך הרבה יותר. בעקבות כל זאת, הקבוצה של עודד קטש ביקשה כאמור לדחות את המפגש למועד מאוחר יותר מהצד שלה.

מכבי תל אביב פנתה באופן רשמי ליורוליג, ביקשו לדחות את המשחק, עצם זה שיש להם שחקנים שתקועים בדובאי, ריימן שבישראל, הצוות פיזיו גם תקוע בישראל. הם ביקשו לדחות את המשחק, מחכים כעת ליורוליג לראות מה יחליטו.

