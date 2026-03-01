יום ראשון, 01.03.2026 שעה 21:48
אדם אריאל: הראש בבית, שמחים שהבאנו נחת

שחקן הנבחרת דיבר לאחר הניצחון על קפריסים וההעפלה לשלב הבא: ״יש לנו ילדים ונשים בהריון בבית, אנחנו חושבים עליהם. רצינו להראות את הרוח שלנו״

אדם אריאל (איגוד הכדורסל)
אדם אריאל (איגוד הכדורסל)

המשימה הושלמה. נבחרת ישראל הבטיחה את העפלתה לשלב הבא במוקדמות המונדובאסקט. שלושה ימים אחרי התבוסה שהנחילה לקפריסין, ישראל רשמה הערב (ראשון) ניצחון נוסף על האי השכן עם 54:83 והבטיחה את המשך הדרך בקמפיין אליפות העולם, כל זאת תחת עננת הלחימה שנפתחה מול איראן בשעות האחרונות.

בסיום, שחקן הנבחרת, אדם אריאל, אמר: ״תחושות מורכבות ידענו שאנחנו צריכים לסיים את המשימה פה וגם קיבלנו הרבה הודעות מהבית כמה זה חשוב להם הנחת הזה של נבחרת ישראל, רצינו לייצג בכבוד ולהראות את הרוח של הנבחרת״.

״מקווה שכולם שומרים על עצמם בבית אנחנו חושבים עליהם, כולנו פה גם עם ילדים, נשים בהריון, הראש שלנו גם בבית כל הזמן. שמח שעשינו את זה. בפן האישי היה לי חלון טוב, ידעתי שאני בתקופה טובה ושסומכים עליי. שמח שעשינו את זה״, סיכם.

