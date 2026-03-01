שטוטגרט הביסה את וולפסבורג, פרנקפורט ניצחה

לאחר הקלאסיקר הגדול שנערך אתמול, המחזור ה-24 של הליגה הגרמנית המשיך הערב עם מספר משחקים מעניינים. שטוטגרט הביסה 0:4 את וולפסבורג, פרנקפורט גברה 0:2 על פרייבורג, וכעת, המבורג מאחרת את לייפציג.

שטוטגרט – וולפסבורג 0:4

שחקני שטוטגרט חוגגים (IMAGO)

המארחת ידעה שניצחון הערב יקרב אותה למקום בליגת האלופות בסוף העונה, והיא אכן לא התקשתה נגד הירוקים. דניז אונדאב העלה את שטוטגרט ליתרון בדקה ה-21, ג’יימי לוולינג כבש צמד נהדר (30’,42’) כבר במחצית הראשונה, ואת אקורד הסיום חתם ניקולאס נארטי בדקה ה-95. האורחת נמצאת במקום ה-17 אשר מוביל לירידת ליגה.

פרנקפורט – פרייבורג 0:2

שחקני פרנקפורט חוגגים (IMAGO)

הנשרים ידעו שניצחון על האורחת יבטיח להם את המקום השביעי בסיום המחזור הנוכחי, וכך אכן קרה. שערים של פארס צ’איבי (64’) וג;יאן בהויה (81’) קבעו ניצחון ומהפך בטבלה בין שתי הקבוצות.